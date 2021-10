「難無懼政府報復」 國際特赦撤港 指原是公民組織理想地 批當局任意用「國安」限自由

國際特赦組織香港分會於1982年成立,是關注人權的民間組織,2019年曾批評警方無差別及以過分武力攻擊示威者,之後又批評國安法損害人權(見另稿)。

陳家洛:國際對港人權印象趨負面

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛對國際特赦組織決定不感意外,他稱該決定「等同對香港投下不信任票」,認為事件反映國際社會對香港人權狀况印象更趨負面,國際及本地人權教育等工作會受影響。

本報記者昨午5時許到達國際特赦組織香港分會於佐敦的會址,分會仍在運作,有職員着記者以電郵向組織查詢,至昨晚截稿前未獲回覆。

年底關閉 續關注港人權

國際特赦組織昨於早上6時許在網頁發出新聞稿,宣布今年底前關閉兩個位於香港的辦事處。該組織香港分會於昨午5時許在facebook稱,香港辦事處將於10月31日停止運作,屆時香港分會網站及社交媒體專頁將停止更新,未來仍會繼續監察、記錄和關注世界各地,包括香港的人權狀况。至於區域辦事處將於年底關閉,並會轉到亞太區其他辦事處。

國際特赦組織主席Anjhula Mya Singh Bais在新聞稿指出,關閉本港兩個辦事處是沉重決定,又說國安法在港實施之後,香港人權組織無法自由運作,也難以在無懼受政府報復(fear of serious reprisals from the government)的情况下繼續工作。

Anjhula Mya Singh Bais指出,香港一直是國際民間社會組織的理想營運地點,但最近針對當地人權工會團體的種種情况,顯示當局加大力度,消除所有反對聲音,在如此不穩定環境下,要持續經營愈加困難。

新聞稿又提到,去年6月底通過的港區國安法,針對涉嫌「分裂國家」、「顛覆國家政權」、「恐怖主義活動」和「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」的行為,而北京當局對「國家安全」的含糊定義,已被任意用作藉口限制言論自由、和平集會和結社自由,以及壓制異議和政治上的反對者。

國際特赦組織秘書長Agnes Callamard在新聞稿稱,國安法造成的壓制和永久不確定的環境,令人無法知道進行哪些活動可能會受到刑事制裁。她又稱,香港人權面臨艱難的日子,但國際特赦組織將繼續與香港人民站在一起,繼續為港人爭取權利。

保安局:國安法訂明尊重人權 指控不符實

保安局發言人稱,在香港任何人和組織都必須守法,包括香港國安法,又說國安法訂明尊重和保障人權,並清楚訂明保護居民根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港有關規定享有的權利和自由,國安法侵蝕自由的指控完全不符事實。

