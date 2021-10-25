【Emily】半馬報錯變全馬 狄志遠限時前4分鐘達陣

阿Dick喺facebook分享，因為一場誤會報錯比賽，而過去數月由於天氣熱、工作繁多等原因，冇好好練跑，噚日靠「鬥志」上場。狄太、朋友事前都提醒佢唔好勉強，囝囝更嚴重警告「唔好夾硬嚟」。阿Dick話其實完成賽事已係王者，說明自己有幾努力，幾能夠吃苦，佢話目標下次參加倫敦、紐約馬拉松。

陳浩濂第17次跑半馬

財經事務及庫務局副局長陳浩濂噚日第17次參加「半馬」，佢話跑完步仲有力氣行樓梯，去茶餐廳食一整個餐都「完全無罪疚感」。自由黨中西區區議員楊哲安亦完成10公里賽事，太太張新悅仲帶埋4個女去同佢打氣。

港大法律學院首席講師張達明噚日順利同仔女完成馬拉松，佢再呼籲公衆捐款畀「香港防癌會張謝寶英乳癌康復資助計劃」，令乳癌病人感受關愛。公務員事務局長聶德權以2小時17分鐘完成半馬，原來佢參賽亦有為香港防癌會籌款，希望幫助到更多癌症病人。