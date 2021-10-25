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2021年10月25日星期一
港聞二
選讀普教中人數不足 有小學停開班 沙田崇真校長：推行10年學生普通話大進
鳳溪創新：普通話成國際語言 盼勿標籤學校
電單車撼箭嘴車 六旬鐵騎士昏迷危殆
環境局研保育策略 未提濕地緩衝區 環團憂研究為名 降發展門檻為實
風電場最快2024年後審批
引外國例 稱難回收所有廚餘
找樣貌相似癌病人呃保險 詐騙集團4人落網
招年輕人扮「下線」騙5100萬佣金 影子保險代理集團16人被捕
地盤女工清泥頭7米高墮斃
瀑布打卡 女子墮水潭
石油氣舊代理未還按金 愉景灣居民擬集體報警
消委會接涉新興投訴 未能聯絡負責人
警破8000呎走私存放場 拖4快艇
復必泰三期臨牀未見心肌炎 專家料最快兩月內 5至11歲可打兩針
入政府大樓掃安心 聶德權：無智能電話按情况處理
基層關懷基層 打電話訴苦同聲同氣
湯家驊：泛民棄選 第三路線更闊 民協：屬行會成員 何謂第三路線？
網上申請職津 兩月倍增
大灣區GBA專題：北上務農港青 嘆缺政策支援
智能磁錨定內窺鏡 減手術傷口省人手
全球腹腔微創手術每年約1300萬宗
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【Emily】半馬報錯變全馬 狄志遠限時前4分鐘達陣
【Emily】林鄭今日復工 仍需物理治療
【Emily】立會任期就完 黃國健開議辦
【Emily】容海恩梁熙穿印度服賀「排燈節」
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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