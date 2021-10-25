全球腹腔微創手術每年約1300萬宗

有資深外科醫生表示，單是腹腔鏡微創手術，全世界每年約1300萬個。可想而知，智能磁錨定內窺鏡只要取代到傳統內窺鏡一小部分市場，其銷量也很可觀。該外科醫生又指出，傳統內窺鏡市場被日本、德國、美國幾家大公司佔了八成至九成。雖然內窺鏡部分成本不高，但會連同錄影器材、光源和大型顯示器出售，全套售價幾近200萬元。一般來說，使用壽命約5年，因為5年後，通常會有小毛病，生產商會推出改進的新型號。以每套傳統內窺鏡設備每年進行約150次手術、5年約750次手術計算，平均每次費用約2000多元，還未計消毒的費用。所以他認為，智能磁錨定內窺鏡應該有競爭力。

李崢稱，今年5月，智能磁錨定內窺鏡已在內地取得專利。最近亦收到美國方面的通知，其美國專利申請已獲批准，只是未收到專利證書。未來，他們還考慮增加人工智能辨識腫瘤邊緣和重要血管的功能，令醫生切除腫瘤時更加準確，以及避免切到重要血管。在中文大學早前舉行的「創新日」活動中，有投資者對智能磁錨定內窺鏡表示興趣，希望將來再深入商討。

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