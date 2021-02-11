大灣區GBA專題：北上務農港青 嘆缺政策支援

明報記者 陳奕勤

從香港出發，一路向北，來到大灣區最高峰、海拔1626米的肇慶懷集縣大稠頂，余威的新崗茶場位於海拔約1000米的山林中。35歲的余威在港出生長大，讀完中一就遠赴加拿大，2006年入讀廣州暨南大學。他畢業後在珠江船務公司的「金光飛航」港澳船上工作3年，2014年考入廉政公署（ICAC）執行處。入職僅3天，剛拍完照片，學堂也未入，他就因父親一句「在香港你可以得到一份體面的公職工作，而來茶場你可以收穫一份事業」離職。

棄公職北上接手茶場 遇市場大變設法闢銷路

余威的父親喜歡飲台灣茶，1993年就到肇慶投資茶葉生意。肇慶傳統上並非茶產區，懷集地貌更以山林為主，但緯度與台灣南投凍頂山一致，溫差、氣候接近，只是不同於台灣的海洋性氣候，當地的內陸性氣候會令霜凍時間提早一點，只能少種一季茶，產量較低，但種植條件仍屬上佳。父親提出到內地接手生意後，余威透過自己研究和向朋友了解，認定農業、養老、教育、環保這4個行業在內地至少有30年可發展，而且農業還有可能橫向發展到其他3個行業，加上有父親這個農業「領路人」，終決定北上。在茶場七八年，余威無悔放棄公職，雖然ICAC人工高福利好，如果做到今天，收入會比做生意高很多，在茶場付出的精力更多更辛苦，但比起打工得着亦更多，收穫的包括人際關係、情商、眼界更開闊、知識更充實等。

剛接手茶場不久，隨着全國茶葉市場急速變化，主打高端茶葉的新崗茶場營業額斷崖式下跌八成，余威改變銷售策略，在不減價下，透過分拆成小包裝，令單一產品價格更易被接受，打開銷路，扭虧為盈。目前余威的1200畝茶場一年採兩季茶，產量約1.5萬公斤，年銷售額約1000萬元（人民幣，下同）。

余威還記得，一開始與農民打交道才發現，農村人思維與城市人不同，「有時候講道理是講不通的」。他舉例，大部分地方採茶都按日計錢，但他從公司效益出發轉為以量計酬，多勞多得，一開始無人願接受，「一個都沒有」。他的解決方法是，先去雲南請專業採茶工人，包車費、包食住，他們不但技術好，可教當地工人提高效率，還是按斤（1斤為0.5公斤）計薪，「本地工人發覺，計日工真的沒有人請，有些臉皮厚的人就回來問，說願意接受按斤計數」。余威說：「現在有些新來的工人還想計日工，我和他們講清楚不計日，但允許他們試工一星期，我每日照給你日工，然後我就計數給你看。如果計日工本身不需要秤重，但每一輪秤茶你也要照秤，做紀錄，每3日就出一個紀錄讓你看，你這3天採下來的茶，如果按斤計可以得到多少錢，日工又是多少錢。第一二天肯定少，但熟手後有一定增長。4元一斤，每天採50斤，你有200元，但日工封頂也才120元。50斤對你來講好困難嗎？你第3日就有50斤啦，為什麼你不按斤計？他們就會知道，哦，按斤計更划算。以前他們是連這個都不願意嘗試的，直接就說我要日工，這就是一個過渡。現在基本來這裏採茶的都是按斤計，基本上每個人都會有進步，都會超過日工工錢。」

農民思維大不同：技術不求甚解 不願多勞多得

余威說，農村人單純，但較自我中心及好面子，不願走多一步學習新東西，也不會想事情的原因、原理，「我剛來時很多東西要向農民請教，但他們只知道過程怎麼做，給不了一個『為什麼』，譬如，紅茶為什麼是紅色的，（農民會說）紅茶就是紅色的啦，其實原理是經過深發酵」。他續稱：「為什麼每一年都要修剪茶樹，沒什麼人回答得了，都說以前都是這樣做的啦。後來有專業人士解答和自己看書才知道，茶葉生長是向上的，下層也向上生長，就會出來很多細小的枝，需要光合作用，但被上層擋住，缺乏陽光和水分，生長會緩慢，長不出葉，漸漸就會枯萎，變成乾枝，但很多未完全乾、也出不了葉的枝，和下面搶肥料，落再多的肥也是事倍功半，所以要重新修剪，將上層剪掉，集中肥料在幾條大枝幹，供給新芽。」

《粵港澳大灣區發展規划綱要》明確提出，要高水平打造肇慶（懷集）綠色農副產品集散基地。余威表示，農副產品集散基地的建設令懷集設立檢測中心，原本產品要送到肇慶市區或廣州接受專業檢測，現在本地就可以做，節省成本。但他同時指出，《大灣區規劃綱要》對早期已返內地的港人在生活上的幫助大於商業上，「難聽點講，一分政策都拿不到，關我什麼事？創業才有政策，我又不是創業，現在我去開間公司，這個舉動算不算勾到政策呢？我又不想這麼做。港人在內地又沒有稅收減免，住房也沒有補貼，不知道得到了什麼……對於一早在內地就業、創業的港人，我們覺得，現在的支持，政府走的這一步、頒布的規劃，不斷地希望多點人回來（內地），但感覺好像忽略了我們這些已經回來了的人」。

「蚯菜共生」農場不涉科研 未受惠政策紅利

「大把青創中心、孵化器，我進不了的，我沒有科研。」在惠州用牛糞養蚯蚓的香港人李嘉林也體會到，自己無法享受大灣區的政策紅利。李嘉林從事的有機農業雖「沒有科研」，但理念先進，技術含量頗高。他自稱「大自然的搬運工」，「牛屎或其他有機物，如果不處理會有很多問題，譬如細菌滋生，我將這些沒有人處理的東西讓蚯蚓吃了，排出來的蚯蚓糞就是地球最天然的肥料，再拿去種哈密瓜，人吃完後剩下的瓜皮扔在那還是會滋生細菌，又可以給蚯蚓吃，繼續循環……哈密瓜皮扔在垃圾桶就是垃圾，給蚯蚓吃就可以產生很好的肥料，這個世界上沒有什麼是垃圾，只是放錯地方」。

李嘉林走上這條路可算「陰差陽錯」。作為香港首批持牌水上直立板教練，約10年前他時薪已達三四百港元，有時周末一天就能掙數千元。但他跳出舒適圈，跟隨父親回故鄉惠州惠陽區做傳統製造業生意，同時也尋找其他商機，發現農業可有發展，一開始想種火龍果，為在市場上有競爭力，就嘗試有機種植。他請教香港有機認證中心創辦人曾贊安得知，蚯蚓可令有機物、微生物等生長因子合理結合，在農作物生長過程中起到抗病、增肥等作用，也為火龍果種植帶來純淨土壤環境。經過無數試驗，李嘉林找到品質好、易飼養的蚯蚓品種，也在廣州增城區覓得合適的牛糞供應地。原本用作種火龍果肥料的蚯蚓，由於出品好，直接變成李嘉林主營生意，並已佔據珠三角五分之一、廣東約一成的市場份額。

難接觸對口單位 成立機構掛牌頭終「可聊兩句」

不過，李嘉林認為更有價值、可做有機肥料的蚯蚓糞則很難賣出，因價值不為大多數農民認識，他也缺少相關執照。他說：「原則上我的業務主管單位是農業局，那我是不是可以求助農業局或者農科所、農科院解答我技術上的問題？但實際上我接觸不到（相關部門），找到（對方）都懶得理你。」於是他和朋友在港註冊香港青年發展現代農業促進會，又在惠州成立香港青年農業創業基地，「起碼我掛着這樣的牌頭，去找農科所，你都和我聊兩句啦……很多事情到鎮一級還是好的，進到村就很難講了，我最舊的場地的合約是『租上租上租』，不知多少手了，所有的名字都是不對應的，連營業執照都開不了，如果不是經常在內地生活，不知道怎麼登記，怎麼處理這些手續，香港人不敢上來，所以需要一個平台協助他們」。

李嘉林還提到：「按照這裏的規矩，我要有肥料登記證，否則就是三無產品。但我怎麼拿證？跟相關部門吃飯、喝酒？我只是希望所有程序都正規。香港人上來不是說想要拿什麼政策，我只是想自己的場地不要被人打爛就夠了。」

申供港資格耗年半 魚菜共生公司：所有部門行過一轉

在江門做魚菜共生的創業三人組梁立鋒、羅偉特、譚慧敏並無這樣的煩惱，這3個香島中學同學2016年分別從香港理工大學、香港中文大學、香港樹仁大學畢業，因在學時參加的理大魚菜共生實驗項目需要更大地方，最後落腳江門，前3年的研發期得到當地的免費場地支持，連宿舍也不用錢。除此之外，梁立鋒說並無得到其他政策支持，先前菜場擴建，涉及土地流轉問題，過程繁瑣，500畝地一年半才流轉了八九成，另外申請蔬菜供港資格也耗費近一年半，「基本上所有部門都行過一轉」。

去年初，他們成立半年多的廣東天菜農業公司終獲蔬菜供港資格，目前已擁有一個6200平方米智能溫室，種植水耕蔬菜，每年產量達300噸，主要賣向香港，梁立鋒形容一直供不應求，因為他們的蔬菜外貌乾淨、味道更好，而且食品安全上有保障，具市場競爭力。天菜還在江門開平市赤坎鎮建立第二個現代農業基地，佔地400畝，每年產量可達8800噸。他們2017年就從香港拿到1200萬元投資，還獲得3項國家發明專利、3項國家實用新型專利，其「魚菜共生聯合氣霧栽培植物循環工廠項目」更拿下中國青年創新創業大賽農業農村組金獎。