湯家驊：泛民棄選 第三路線更闊 民協：屬行會成員 何謂第三路線？

湯：不參選有愧理念

民主黨、民協等傳統泛民政黨相繼表示，不會派員參選12月立法會選舉；定位「第三路線」的民主思路及新思維則表示有意參選。

湯家驊昨日表示，希望吸納非建制派的選票，但承認吸納「最傳統、最保守的民主派支持者」有難度，他認為社會仍有很多人較政治中立、傾向接受理性溫和的民主理念，第三路線對這群人而言有一定吸引力。湯強調，建立新的政治理念非一朝一夕，但在新的政治制度下，第三路線的空間較寬。

湯家驊表示在「雙議席單票制」的直選模式下，建制派每區應穩取一席，非建制派取得另一席，故此民主思路及新思維合作是「理所當然」。

與建制協調有困難

「等於不用選」

被問到會否與建制派協調，他認為有困難，如非建制陣營的一席也要與建制派協調，「等於不用選」。他表示港人不希望立法會變成「一言堂」，認為現時的選舉模式下，不同的政黨均有一定生存空間。

楊彧回應表示，湯家驊作為行會成員，被外界視為建制派，問「何謂第三路線」。他認為即使傳統民主派不參選，民主思路亦未必能吸納民主派支持者。

楊彧：民主思路難吸泛民票

楊彧又稱，有不少民協支持者表示不會投票予其他政治組織。被問到民協將如何處理12月的立法會選舉，楊稱民協將「休養生息」。