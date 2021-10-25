基層關懷基層 打電話訴苦同聲同氣

小組有7至8名義工，接受協會基本訓練後，每周到中心分組致電街坊，雖然不時「食白果」，但不少街坊由最初寡言，到後來漸漸願意分享。義工會記錄他們的健康、工作、經濟等情况，有需要再交社工跟進。

七旬曾露宿 「做義工後生卅年」

曾露宿街頭、74歲的阿包加入小組後細聽街坊訴說失業困境、對政府不滿、疫下醫院探訪困難等，若找到話題，「一小時都傾唔完」，「有些長者家裏得四幅牆，甚至牆都沒有，收到電話不知幾開心，最緊要用個心關心他們」。除了與街坊建立友情，阿包說自己也加深對社會的了解，「愈做愈開心，好似後生了30年」，盼日後能與曾傾談的街坊碰面。

由社會怨氣談到劏房租管，70歲的KK滔滔不絕，這份對社會的了解使他致電街坊總能打開話匣子，住板間房的他希望更多港人會主動了解基層需要。64歲的Cindy亦因為想了解社區問題與街坊需要，遂加入小組。

住板間房熟租管 社會話題滔滔

曾住板間房、58歲的阿芳最記得一名獨居板間房的八旬婆婆，她雖行動不便，居住環境惡劣，卻從不埋怨，常溫柔地說要感謝神，又反過來關心阿芳，使阿芳感動。婆婆口裏沒說孤單，卻告知阿芳住址，希望她探訪，「她說沒什麼需要，其實是希望有人陪自己」。

發現長者失聯 揭腦退化症

義工除了關懷街坊，更幫助協會找到失去聯絡的長者。有社工家訪時找不到一名伯伯，義工無法聯絡上他，結果致電伯伯鄰居才知他外出後失蹤數日。最後社工在街上遇到伯伯，始發現他有腦退化迹象。

助人也助己，住在協會婦女短期宿舍、55歲的燕萍有感自己收穫更大，見證街坊面對疾病、困難態度不一，有人仍能樂觀面對，明白到「有時不需要擁有很多東西」，專注聽別人故事，也令她放下煩惱。

基督教關懷無家者協會註冊社工及宿舍督導何偉圻表示，過往疫情嚴峻時，社工未必能上門探訪，結果與部分街坊失去聯絡，遂萌生邀請基層「散打式」致電關懷街坊的念頭，他們同聲同氣，更有共鳴，用自己經歷「去祝福其他人」。

明報記者 陳柔雅