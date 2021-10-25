復必泰三期臨牀未見心肌炎 專家料最快兩月內 5至11歲可打兩針

孔繁毅指出，藥廠已經完成兒童接種復必泰疫苗的第三期臨牀研究，5至11歲的兒童接種兩針，劑量為成年人的三分之一，結果顯示，疫苗對付Delta變種病毒的效果好、保護力佳，而且非常安全，暫時未見打針後出現心肌炎的個案。

稱預防Delta效果好非常安全

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨日在商台《政好星期天》表示，世界衛生組織最新建議，流感針可與新冠疫苗同時接種，左右手臂各打一種疫苗。

許解釋，早前曾有數據顯示，接種流感針可能會降低美國新冠疫苗Novavax的效力，但世衛近日翻查更多資料，認為同時接種無損兩種疫苗的效用，建議不再需要相隔14天，可同時接種流感和新冠疫苗。

許樹昌：新冠流感針可同時打

衛生防護中心轄下的聯合科學委員會將於本周三（27日）開會，商討接種第三針新冠疫苗安排。許樹昌說，相信科學委員會屆時會討論世衛最新建議，香港可能會跟隨。他認為，如長者可以同時接種流感和新冠疫苗，有助提升新冠疫苗接種率。

對於接種新冠疫苗的抗體水平會隨時間下跌，許樹昌指出，不論什麼技術平台的疫苗，其產生的抗體水平都會下跌，其中滅活疫苗接種6至8個月後抗體會跌到「無咗影」；接種mRNA疫苗則有約16%的人，在打針6個月後抗體跌至低水平，他相信始終都要接種加強劑，預料每一兩年補打一針。

倘通關碼沒追蹤 內地或不收貨

港府正與內地商討通關，許表示，如本港「通關碼」不設追蹤功能，「內地未必會收貨」。他認為，期望免檢疫過關的人都是基於經濟、家庭、就業因素，相信他們不會介意追蹤功能，「目前我們面對病毒大流行，不是去旅行被人追蹤」。

此外，本港昨增4宗輸入確診個案，患者均已接種疫苗，其中3人驗出L452R變異病毒株，包括兩名菲律賓抵港外傭及一名船員；其餘一人為機組人員。初步確診少於5宗。

明報記者

（新冠疫情）