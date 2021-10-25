警破8000呎走私存放場 拖4快艇

每艘4引擎 最高時速50海里

青山分區助理指揮官金學俊表示，警方連日與各個執法部門聯合行動，打擊走私及非法入境。屯門警區反三合會行動組探員上周四凌晨約5時半，於龍鼓灘、離海岸線10至20米處，發現一個約8000呎的懷疑存放走私快艇場地。屯門警區與水警西分區人員採取聯合行動，經搜查後檢獲4艘、共裝有14個舷外引擎的快艇。快艇長約15米、闊約4米、高約2米，每艘分別裝有3至4個450匹馬力舷外引擎，時速可達50海里，相等於陸上時速逾90公里。

3米高鐵閘6貨櫃箱擋視線

走私快艇存放場有6個貨櫃箱，相信用作阻擋視線，又加建約3米高鐵閘，場地旁邊被超過兩米高的叢林包圍，位置隱蔽。警方在其中一個貨櫃檢獲俗稱「紅油」的工業用油渣，已通知地政處和消防處協助處理。

金學俊續稱，快艇船身髹成黑色，無照明裝置，晚上航行難被察覺，船身以鋼鐵製造，若高速相撞或有可能令其他船沉沒，對海上使用者構成重大威脅，暫不排除有人利用貨車經陸路或直接由海路將快艇運至場地存放。