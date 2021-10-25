消委會接涉新興投訴 未能聯絡負責人

居民稱訴訟花費20萬因小失大

趙德威透露曾諮詢律師意見，但香港未有集體訴訟機制，無法把全部事主個案綜合訴訟，若按個別案件訴訟，律師費動輒20萬元，因小失大，他表示正繼續聯絡居民蒐集資料及研究集體行動。周元谷則透露，去年11月曾代表居民致函新興、埃克森美孚及屋苑管理處要求跟進，他稱僅獲管理處回覆，稱會繼續針對居民退款一事促新興回應。

發展商促埃克森美孚介入

發展商香港興業回覆本報查詢說，對於新興未能於合理時間內向居民退還按金感遺憾，又稱雖然管理處和香港興業非簽訂有關協議的合約方，但自與埃克森美孚訂立的石油氣供應合約到期以來，亦一直協助居民，要求新興及埃克森美孚履行合約責任，盡快退還按金予居民；香港興業稱，已就此事向埃克森美孚所有董事發信，要求董事敦促新興退款或直接與新興解決此事。

指協議到期不再是承包商

埃克森美孚促居民聯絡新興

埃克森美孚回覆稱，愉景灣石油氣供應協議到期前，新興是該公司獨立承包商，負責與愉景灣石油氣用戶直接簽訂用戶合同並供應石油氣；協議到期後，新興已不再是該公司承包商。由於埃克森美孚非該等用戶合同的一方，用戶應直接與新興聯絡商討有關按金事宜。

消委會表示，今年截至9月共接獲65宗有關燃料的投訴個案，當中個別涉及新興。消委會提醒消費者與商戶訂立合約時，應要求詳列服務內容，避免口頭承諾，並妥善保存所有紀錄，有助日後可能出現的爭拗提供佐證及跟進。