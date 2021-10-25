消委會接涉新興投訴 未能聯絡負責人

【明報專訊】除愉景灣居民未能聯絡到新興（氣體）工程有限公司負責人，消費者委員會亦證實接獲涉及新興的個別投訴，該會曾透過不同途徑嘗試聯絡負責人，「無奈至今仍未能取得聯絡」；消委會強調，商戶有責任按合約條款履行服務，若未能提供服務應按合約條款賠償及退還按金，否則消費者可向法院提出債務申索。協助愉景灣居民追討按金的趙德威和周元谷亦是事主，趙表示居民曾循小額庭追討，但對方停用電話、公司註冊地址又轉至秘書公司地址，即使獲判得直，仍舊無法討回款項，對此無奈。
居民稱訴訟花費20萬因小失大
趙德威透露曾諮詢律師意見，但香港未有集體訴訟機制，無法把全部事主個案綜合訴訟，若按個別案件訴訟，律師費動輒20萬元，因小失大，他表示正繼續聯絡居民蒐集資料及研究集體行動。周元谷則透露，去年11月曾代表居民致函新興、埃克森美孚及屋苑管理處要求跟進，他稱僅獲管理處回覆，稱會繼續針對居民退款一事促新興回應。
發展商促埃克森美孚介入
發展商香港興業回覆本報查詢說，對於新興未能於合理時間內向居民退還按金感遺憾，又稱雖然管理處和香港興業非簽訂有關協議的合約方，但自與埃克森美孚訂立的石油氣供應合約到期以來，亦一直協助居民，要求新興及埃克森美孚履行合約責任，盡快退還按金予居民；香港興業稱，已就此事向埃克森美孚所有董事發信，要求董事敦促新興退款或直接與新興解決此事。
指協議到期不再是承包商
埃克森美孚促居民聯絡新興
埃克森美孚回覆稱，愉景灣石油氣供應協議到期前，新興是該公司獨立承包商，負責與愉景灣石油氣用戶直接簽訂用戶合同並供應石油氣；協議到期後，新興已不再是該公司承包商。由於埃克森美孚非該等用戶合同的一方，用戶應直接與新興聯絡商討有關按金事宜。
消委會表示，今年截至9月共接獲65宗有關燃料的投訴個案，當中個別涉及新興。消委會提醒消費者與商戶訂立合約時，應要求詳列服務內容，避免口頭承諾，並妥善保存所有紀錄，有助日後可能出現的爭拗提供佐證及跟進。