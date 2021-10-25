石油氣舊代理未還按金 愉景灣居民擬集體報警

明報記者 彭靜怡

愉景灣自1982年起陸續入伙，以往由埃克森美孚向住戶供應石油氣，直至去年5月31日供氣協議屆滿並更換供應商，而代理埃克森美孚供氣的獨立承包商新興（氣體）工程有限公司亦退場，屋苑於6月1日起改由特爾高能源有限公司（DSG Energy Limited）供應石油氣，特爾高是香港蜆殼石油氣特許品牌授權營運商。

填表申請逾年 大部分未收款

協助居民追討按金的愉景灣社區幹事周元谷表示，愉景灣現時共有逾8000個單位，居民人數超過兩萬，根據屋苑管理處提供的資料，截至去年5月27日，共有7500戶於新興存有按金，每戶金額由100至1000元不等，總額約500萬元。

管理處去年7月曾出通告，要求居民填表向新興申請退款，但事隔逾年，周表示大部分居民仍未收到退款。

推算3000戶共涉款200萬

愉景灣海澄湖畔二段B業委會主席趙德威稱，每戶遷入時皆需開新的石油氣戶口，但不同年期繳付按金數目不一，趙引述管理處資料表示，截至本月，管理處收到共1000戶投訴未取回按金，而周元谷的辦事處亦收到逾180名居民投訴，但他們皆稱，部分住戶可能因金額不大、已搬走甚至離港而不打算追討，他們以3000戶仍未獲退款推算，以平均700元計，涉款已超過200萬元。

入稟小額錢債得直

法庭信退回追討不果

「雖然以個別住戶計算只是小數，但如果大家加起來，絕對是一筆大數目」，形容事件或涉欺詐，又強調「居民要追討的是一個公道」。周透露，去年曾代表居民致函屋苑管理處查詢，獲回覆稱新興負責人去年10月因健康問題而無法履行退款事宜，但管理處無法代答何時可恢復退款；另外，曾有超過100名居民循小額錢債審裁處追討，即使獲判得直仍舊討不回款項，因法庭寄出的信件全被退回。

舊代理遷秘書公司 電話停用

本報上周根據公司註冊資料前往新興報稱位於上環的註冊地址查訪，發現上址是一間秘書公司，該秘書公司負責人透露，新興今年3月將愉景灣的地址轉至該公司並申請將公司「休眠」，其後有最少40名愉景灣住戶登門找新興負責人追債，以及收到無數信件；他透露最初仍能聯絡上新興負責人，後期對方電話已停用，秘書公司上月初致函公司註冊處長，要求刪除新興以該秘書公司地址註冊的資料。

根據公司註冊資料，新興唯一董事是一名何姓女子，記者前往其報住的元朗水流田村地址查訪，但無人應門，屋外有鞋架及單車等物件。記者找到原在新興任秘書的何姓女董事的一名姐妹，她稱自己也是受害者，目前新興董事尚欠她服務金，她今年3月已與對方失去聯絡。