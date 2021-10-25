地盤女工清泥頭7米高墮斃

疑踏不受力防火板失足

墮斃女工許秀蝶，43歲，昨早10時許清理地盤閣樓時，疑失足由約7米高處墮下昏迷，其他工友發現報警求助。救護員趕至即場為許急救，其後由救護車送院治理，許送院時血流披面，工作服沾滿血漬，救護員為她戴上氧氣罩及固定頭部，惜搶救後不治。據悉，許已婚，沒有子女，於北角區居住。

在另一地盤從事電工的姓許丈夫向傳媒表示，夫婦二人均為福建人，2013年經親友介紹認識，其後結婚。妻子2019年來港，與丈夫前妻18歲女兒及家姑租住北角一單位，妻子早前曾表示會在地盤下月完工後再找另一份工作。丈夫稱，妻子來港後仍將部分工資寄至內地供養老父，兩人因在港生活負擔重，從沒有真正享受過，詎料飛來橫禍。

勞工處發言人表示對於在意外中有工友身故，十分難過，並對家屬致以深切慰問。經調查後已向承建商發出「暫時停工通知書」，停止該地盤所有地台孔洞及鄰近位置任何工作，至採取措施消除危害，才可復工。工業傷亡權益會稱對事故難過，事後已到醫院接觸離世工人家屬，將提供即時支援及後續跟進。據工權會了解，事主當時在閣樓走廊位置清理泥頭，懷疑踏中不受力的防火板墮下。

科技園旗艦項目暫時停工

根據資料，涉事地盤正興建先進製造業中心，為香港科技園的旗艦項目，佔地2.71公頃預料在2022年落成。承建商金門建築回覆本報查詢稱，一名分判商工友在意外中不幸離世，深表沉痛，對家屬深切慰問，會提供適切協助以渡過難關，並正緊密配合部門調查意外。

科技園回覆查詢時稱，對事件深感難過，會全力協助各部門的調查工作，並提供一切可行協助。