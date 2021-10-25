招年輕人扮「下線」騙5100萬佣金 影子保險代理集團16人被捕

陳家樑解釋，當保險代理成功銷售保單，負責代理（即經辦人）及其「上線」都可獲取佣金；「射單」是指上線訛稱保單由沒有參與銷售的「下線」代理為經辦人，再向其索取或瓜分所得的佣金，同時享有作為上線的佣金。

盜客人資料開單 誇大收入佣金高

陳家樑指出，該影子代理集團於2018至2020年間招聘18名對保險業認識不深且無工作經驗的年輕人作其「下線」保險代理，該批下線考取保險代理牌照後不用親自銷售保單，但集團會利用其名義計算佣金，每名下線每月會收到2000至5000元不等。而下線只需提供其出糧戶口及銀行密碼等資料，或根據指示，將所得佣金交給集團主腦。

涉險企區域總監 續查其他高層

廉署執行處首席調查主任張家寶指出，集團更涉嫌開「假單」，涉案代理會冒簽或複印客人身分證明文件去購買其他保單，及後在假單虛報客人職業，誇大收入、資產等，令保險公司批出更大額的保單，從而騙取更多佣金。她指出，此案涉及保險公司一名前區域總監，不排除有其他高層涉案，廉署會繼續循此方向調查。

張家寶呼籲市民簽署保單時，要細心核實個人資料及保險經辦人的身分，如收到沒有購買的保單資料，應即時向相關保險代理或保險公司查詢。