找樣貌相似癌病人呃保險 詐騙集團4人落網

專買大額危疾保 最高騙900萬

4宗個案共獲賠2600萬

廉政公署表示，2016至2020年間平均每年接獲約40宗保險業貪污投訴，而今年首9個月接獲32宗投訴，約為去年同期14宗的1.3倍。

廉政公署執行處總調查主任陳家樑表示，廉署首次揭發利用癌症病人假扮保單持有人的詐騙手法。他指詐騙集團在2017至2020年間共騙取4份保單，牽涉兩間本地醫院、3間本地醫療機構及兩間內地醫院。廉署拘捕4名核心成員，分別是前保險代理、保單持有人、中介人及癌症病患者，年齡介乎39至59歲。陳家樑指案件仍在調查中，不排除會拘捕更多涉案人。

陳透露其中一個個案，保險代理先替保單持有人購買一份高賠償額的危疾保險，在12至18個月的「冷靜期」後，即保險生效，集團透過中介人物色與保單持有人外貌、年紀等背景相似的淋巴癌患者，由該患者帶同保單持有人的身分證明文件做身體檢查，取得患癌證明後，獲巨額賠償。陳家樑表示，該保單持有人最終獲賠約900萬元，保險代理則從中收取約200萬元賄款，其餘人等獲得數萬至數百萬元不等。

代理受賄250萬 陪體檢防識穿

集團騙取的其餘3份保單，分別由一名香港人和兩名內地人持有。陳家樑透露，保險代理替自己和其他集團成員在港購買高賠償額的危疾保險，以類近手法共獲得過千萬元賠償。

陳解釋，集團安排內地癌症病患者在內地身體檢查，獲取患鼻咽癌及乳癌證明後欺騙本港保險公司，保險代理則從中收取約250萬元賄款。

廉署發現保險代理不但為詐騙集團提供專業意見，更陪癌症病人身體檢查，防止被醫護人員發現假冒身分。廉署執行處首席調查主任張家寶呼籲醫護人員為病人應診及檢查身體前，必須仔細核實患者身分。

張家寶表示，2016年至今年9月，就保險業有關案件有48人被檢控，38人定罪，當中31人為保險代理，7人為保單持有人。