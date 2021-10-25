引外國例 稱難回收所有廚餘

其餘焚化發電 轉廢為能

黃錦星強調「要講清楚給市民知」，台北、日本、韓國等地，推行垃圾徵費初期都是「零廚餘回收，無一個地方做到」，加拿大溫哥華推行垃圾徵費多年，近年才建立廚餘回收系統，惟他指市民仍可透過分類回收，減少支付垃圾費。

黃又稱，「全世界嘅廚餘都收唔晒」，世界各大城市的廚餘回收率最高約五成，餘下都是混合其他垃圾的廚餘，以轉廢為能方式燃燒，可供發電用途。

被問到本港是否需要興建第二座焚化爐，黃錦星表示會積極研究，又稱焚化爐選址未必在屯門，「要向前看，整體香港規劃有相當大變化，要審時度勢，要檢視」，透露明年會有更清楚的圖像。

新焚化爐選址 再看整體規劃

位於石鼓洲的焚化爐正在施工，政府預料最快於2025年落成使用；至於第二座焚化爐，政府早年就焚化爐選址進行環評研究時，已挑選石鼓洲及屯門稔灣兩個選址，相關環評已獲通過，若政府於屯門興建第二座垃圾焚化爐，毋須再做環評。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示，政府早前指在垃圾徵費初期，會為食肆提供免費收集及處理廚餘服務，惟家居廚餘卻未有同類安排，相信對政府有壓力；他認為政府不應以外國經驗為藉口，應爭取資源為更多住宅提供廚餘收集服務。