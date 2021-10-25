風電場最快2024年後審批

「攤長」入帳紓加電費壓力

近期國際天然氣供應短缺，導致燃料價格上升，黃錦星表示，在極端天氣下，本港電力市場在安全、穩定、價格合理及環保之間取得平衡並不容易，認為本港近期電費之中的燃料價格雖然上升，但仍算平穩，又讚揚兩電「都有幾唔錯的服務」。

黃說本港過去都有經歷低碳轉型階段，「去煤增氣（天然氣）對電費是一個考驗」，政府最新發表的減碳藍圖，其中一個目標於2035年前淘汰燃煤機組，以及增加可再生能源比例。

黃錦星指風力發電的機遇較大，預計可佔整體發電3.5%至4%，太陽能佔1%至2%、轉廢為能佔3%至4%。

事實上，環境局於2017年發表的《香港氣候行動藍圖2030+》指出，兩電的風力場合計成本逾100億元，每年發電量約6.6億度，佔本港耗電量少於1.5%；如要增至4%，按比例推算，每年發電量約17.6億度電，成本亦有增無減，本報推算兩電投資額合共會上漲至接近300億元，以兩電准許回報8%推算，攤分為每度電約5仙，佔兩電每度電費約4%。

另外，黃錦星表示，水務署早前已在石壁水塘及船灣淡水湖推行先導計劃，在水面上放置太陽能板，稍後會於大欖涌水塘安裝，另外水務署已着手研究在船灣淡水湖裝設發電容量逾100兆瓦的浮動太陽能發電系統，估計每年可生產約1億度電，佔全港耗電約0.2%。

大亞灣供電約滿可延長使用

被問到大亞灣核電站向港供電的合約於2034年完結，黃錦星稱核電在燃料組合內有其角色，又指大亞灣核電站在約滿後可延長使用時間，港府會與內地展開商討，不過他指現時大亞灣供港電力在夏季已接近100%，增加供港電力的空間有限。