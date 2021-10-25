鳳溪創新：普通話成國際語言 盼勿標籤學校

本地跨境生同坐 電子書供課後學習

鳳溪創新小學近半數學生是內地跨境生，李校長稱，本地學生初時講普通話「會甩甩咳咳，一些音未必準」，強調這僅屬過程，經過學習及浸淫在學校的普通話語境，本地生普通話會逐漸進步，毋須擔心普教中下學習「蝕底」。她說為助小一生銜接普教中，教師起初會放慢語速，配合身體語言授課。

李校長說，校方安排本地及跨境生成為鄰桌，讓他們學語言時互相幫助。校方又顧及普遍北區家長社經地位不高，且長時間工作，故中文科採用電子課本，學生可選粵語或普通話聽課文在家朗讀自學。

不強迫校內講 倡營造機會運用

李校長說希望以普教中裝備學生，但不會「push」（強迫）學生在校園講普通話。她又說，社會現有足夠粵語語境，普教中不會削弱學生粵語口語表達能力。

本港中小學生均須修讀普通話科，學校每周普通話課節普遍不多。要加強普教，李校長認為普通話課加堂效果不大，解釋當學生視普通話為學科時，未必能提起學習興趣。她建議學校多營造機會讓學生運用普通話，例如其校疫情前每年安排學生到內地交流，「當他（學生）覺得有需要，自然不會抗拒，便會學得好」。近年每當內地與港關係趨緊張，就有人標籤普教中學校。被問校方有否壓力，李校長說不考慮標籤問題，校方10多年前有見普通話成為國際語言，為栽培學生推行普教中，「即使你是律師、醫生，若一點不認識普通話，面對客戶時如何工作？」

她說外界應檢視學校教育理念，別單以普教中評定該校屬「愛國學校」，「正如我們都帶同學去英國、澳洲活動交流，年年我們都做，那是否等於我們也愛那邊呢？不是的」。