選讀普教中人數不足 有小學停開班 沙田崇真校長：推行10年學生普通話大進

小學概覽38%小學開班 語常會2015調查72％

普教中屬校本政策，教育局回覆稱中小學可按學生需要及本身條件，在師資準備、學生水平、課程安排等有足夠條件下推行，局方沒收集實施普教中學校數字。本報按中小學概覽統計，全港至少226間小學本學年開設普教中班，佔整體小學約38%；中學方面，至少72間（16%）在概覽列明本學年有普教中班，而普遍中學均列出推行普通話教育的措施（見表）。語常會2015/16學年曾做調查，當時中小學分別約37%及72%學校設普教中班。

校長：強行開班致不公 有心學不怕遲

沙田崇真學校2015/16學年起應家長意願，小一學年末可選擇讓子女小二入讀普教中班與否，學校由原本小二至小四全級普教中，轉為上述級別各一班普教中。由於選擇入讀人數不足，該校本學年小二不設普教中班。校長洪細君說，尚欠數名學生才湊夠一班，有家長仍盼子女以普通話學中文，冀她游說其他家長「轉軚」，但洪說強行開班會令粵教中班學生人數增加，或對相關學生不公，故學校依原定政策分班。

該校2008/09學年起推行普教中，洪校長說學生普通話能力明顯進步，她曾陪同學生參觀深圳機場，學生與當地工作人員對答流暢，毋須翻譯；在學校課堂，教師亦可全程用普通話向小四生教授唐宋八大家等較艱深內容。她又說，由於普教中學生「我手寫我心」，故中文寫作能力較佳，多用合規範書面語，不過整體而言他們與粵教中學生中文成績相若。

英文科出身的洪校長讀書時無學普通話，踏入社會後才到社區中心報讀課程。她說成年後記拼音辛苦，語音準確度亦不及從小就學習普通話的人，但靠進修也能通過普通話科教師語文能力評核（基準試）。她認為學生兒時不怕醜，「夠膽講夠膽試」，助他們學語言；又說學普通話對學生日後工作、旅行、交友等都有益，但他們「若有動機學，何時都不怕遲」。

着重粵語 設古典文學戲劇課

語常會曾委託教大研究中小學普教中教學，2015年發表的報告稱部分普教中教師混淆語文及語言教學，「分不清在教普通話還是教中文」。洪校長說，校方對普教中教師的文學及語文知識要求高，而且學校本身有普通話課專教語音知識，故普教中教師明白中文課應集中教語文。她又稱，鼓勵教師參與培訓計劃，助學校推動普教中。

該校亦着重粵語教學，洪校長說粵語古典、優美，小五學生會修讀粵語古典文學戲劇課程，高小又推行「融辯入教」，部分學生獲推薦參與粵語辯論比賽。她稱冀在小學階段為學生打好兩文三語基礎，培養學習語文的信心和興趣。

明報記者 黃焯謙

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