電單車撞私家車 巴裔鐵騎士危殆

曾互相切線 私家車司機涉危駕被捕

警方昨晚稱，59歲姓葉私家車司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。他已獲保釋候查，須於12月上旬向警方報到。

昨早11時許，一名46歲巴基斯坦裔鐵騎士駕駛哈利電單車與數名車友遊車河，先到科學園再往另一目的地。當時電單車沿吐露港公路往上水方向，駛至運頭塘邨對開時撞向私家車尾部，鐵騎士倒地頭部受傷昏迷。救援人員到場，將傷者送往威爾斯親王醫院搶救。姓葉私家車司機則在場協助警方調查，涉事兩車其後被拖走檢驗。

據途經車輛行車記錄儀，一隊哈利電單車車隊沿吐露港公路右二線行駛，事主的電單車隔着涉事私家車尾隨車隊。當駛至一處右彎，車隊切出快線，事主電單車跟隨，但發覺與另一車友並排行駛，遂越過私家車切回右二線，未幾私家車欲切出快線爬頭時，事主電單車同時切出，私家車急扭軚返回右二線，繼而加速超越電單車切出快線，再插入車隊，行駛約20米私家車突然收慢，電單車收掣不及撞向私家車，車尾拋起翻車，事主倒地受傷。