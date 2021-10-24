教局研社工言語治療師需否宣誓 楊潤雄：課程倘涉基本法 外籍教師亦須測試

被問教師宣誓時間表 稱未有詳情

楊潤雄昨早出席商台《政經星期六》，他稱《港區國安法》下要求公職人員宣誓，政府正檢視所有公職人員如何逐步完成，特別是對教師的要求，當局正討論有無需要及以什麼形式宣誓。他說，政府要全面去看，因不止教育界，還有其他界別，例如學校裏有其他專業人士，日常都有機會接觸學生。

他在節目後被問有關教師須按公務員要求宣誓的安排詳情，他說政府會從整體考慮，現時未有詳細資料可透露。被追問會否有落實的時間表時，他重申暫時未有詳細做法可透露，「但如果是在法例之下要做的事情，我們會盡快去做」。

盼今年底明年初辦基本法試 配合招聘

教育局要求下學年起官津學校的新聘教師必須通過基本法測試。楊潤雄稱，當局期望在今年底或明年初安排一至兩次基本法測試，配合學校明年4至5月的招聘工作。他說，當局亦考慮日後跟隨公務員事務局做法，將港區國安法納入考核範圍。

楊潤雄接受now節目《大鳴大放》時，被問到外籍教師是否也要通過考試，他稱「會繼續跟相關學校商討，例如需要聘請外籍教師，教學上主要負責什麼？課程內容會否牽涉到基本法？若是如此，從知識上要求，老師也需要通過測試」。

另外，立法會通過修訂《國旗及國徽條例》，明年起中小學每日要升掛國旗、每周要舉行升旗禮。楊潤雄在商台表示，現有7間津貼學校有不同原因未能升掛國旗，可能因地方小，未能安置旗杆，當中兩間可明年解決，另5間可能要購置流動式旗杆。他說，法例精神是希望學生學會尊重國旗國徽，學校儀式會盡量符合標準，惟過程中有輕微出錯或不完美亦可接受。