下周增一外傭檢疫酒店 業界稱不夠

【明報專訊】政府目前開放竹篙灣檢疫中心及荃灣絲麗酒店作外傭到港後的指定檢疫設置，但曾有外傭中介不滿房間數目不足，常一下子被訂滿。勞工處昨日宣布，下月1日起開放青衣華逸酒店為指定檢疫設施，提供500個房間予外傭檢疫，每晚收費650元。香港僱傭代理協會主席張結民認為加500間房仍是不夠，估計仍有約7000名外傭等候來港下，起碼七八個月才能讓所有有意來港的外傭來港。
青衣華逸每晚650元 明起可訂
勞工處昨日表示，外傭僱主及職業介紹所可於明日早上9時30分起，在青衣華逸酒店網上預約系統預訂房間，每個房間每晚收費650元，包括三餐及所有費用。收費比竹篙灣檢疫中心的480元一晚貴，比絲麗酒店的800元一晚便宜。勞工處稱酒店會因應整體訂房情况，調整每日可供預訂房間的數目。收到預約後，酒店會逐一與訂房者確認預約及安排辦理手續。
勞工處又說，明白本地家庭對於外傭需求，但環球疫情嚴峻，仍需堅守外防輸入政策，逐步有序恢復外傭到港，會在考慮環球及本地疫情後，檢視可否進一步增加指定檢疫設施數目。
張結民認為這次房價可接受，但每個外傭需要入住21晚，多開放500間房，平均每日都只是多約25個外傭檢疫名額，現在約有7000名外傭正等候來港，「就算多開1000間房，其實只是足夠滿足現在業界生意額，未有照顧7000個等候的外傭」，盼政府能有序地繼續開放指定檢疫地點予外傭。