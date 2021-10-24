下周增一外傭檢疫酒店 業界稱不夠

青衣華逸每晚650元 明起可訂

勞工處昨日表示，外傭僱主及職業介紹所可於明日早上9時30分起，在青衣華逸酒店網上預約系統預訂房間，每個房間每晚收費650元，包括三餐及所有費用。收費比竹篙灣檢疫中心的480元一晚貴，比絲麗酒店的800元一晚便宜。勞工處稱酒店會因應整體訂房情况，調整每日可供預訂房間的數目。收到預約後，酒店會逐一與訂房者確認預約及安排辦理手續。

勞工處又說，明白本地家庭對於外傭需求，但環球疫情嚴峻，仍需堅守外防輸入政策，逐步有序恢復外傭到港，會在考慮環球及本地疫情後，檢視可否進一步增加指定檢疫設施數目。

張結民認為這次房價可接受，但每個外傭需要入住21晚，多開放500間房，平均每日都只是多約25個外傭檢疫名額，現在約有7000名外傭正等候來港，「就算多開1000間房，其實只是足夠滿足現在業界生意額，未有照顧7000個等候的外傭」，盼政府能有序地繼續開放指定檢疫地點予外傭。

（新冠疫情）