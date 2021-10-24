海洋光譜號下月11日可再接客

今日停航航程退款

政府昨日表示，海洋光譜號於11月11日可重新接待乘客。根據啟德郵輪碼頭的船期表，除了今日的航程，海洋光譜號復航前原本另有5次航程。皇家加勒比國際遊輪昨無公布這5次航程會否一併取消，稱旅客有彈性「安心預訂計劃」，10月31日前預訂海洋光譜號公海遊行程者，可於起航前48小時更改或取消，而原先預訂今日航程的旅客，將獲退回船票費用和港務稅費，旅客的檢測費用亦由公司支付。船公司又表示，海洋光譜號全體船員已完成第二次檢測，全數陰性。

增6宗輸入 全已接種疫苗

本港昨日新增6宗輸入個案，全部已完成接種新冠疫苗，一人在前日出現病徵，他在上月驗出抗體。另外，有5宗個案帶L452R變種病毒株，而昨有少於10宗初步確診。衛生防護中心表示，過去14日累計報告60宗個案，全屬輸入。

另外，一名45歲男機組人員從本港抵達澳洲後於10月21日確診，其居住的映灣園3期悅濤軒9座一度被納入強制檢測。衛生防護中心表示收到澳洲衛生當局回覆稱，個案於10月21日的化驗結果為假陽性，其後再次檢測，結果為陰性。衛生防護中心稱已解除相關密切接觸者的檢疫令，並安排他們離開檢疫中心。

（新冠疫情）