陳智思倡先與廣東通關

料不會重現每日30萬人次出入

陳智思昨在新城電台《香港有偈傾》表示，香港正處於兩難局面，作為國際金融中心，很多為了內地及東南亞市場而在港設公司的機構，在疫情下要檢疫，出入不便，大受影響，很多公司因此要搬走；同時，市民又擔心外來人帶病毒入境，中央亦對開關有擔心，「佢覺得你外防唔穩，佢唔夠膽放寬」。他又稱，即使短期內能爭取開關，估計不會重返疫情前每日30萬人次「出出入入」的情形，而是為營商、少數人先通關，就算不是全國性，「廣東省係咪可以呢？先試一試」，相信特區政府正朝此向內地爭取。

稱料港府朝此方向爭取

另外，泰國政府宣布11月1日起容許來自香港、中國內地、新加坡及英美等46地已接種新冠疫苗的旅客，只要持出發前72小時內病毒檢測陰性證明，入境後不用檢疫。陳智思說，雖然泰國免港人檢疫入境，亦要求安裝當地的追蹤系統，「每個國家都有唔同做法，你去佢度緊係要符合佢要求」，將來要去內地，一樣要符合相關要求。

（新冠疫情）