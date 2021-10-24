平機會稱屬差別待遇 不受歧視例管

籲政府「畀條路」無手機者行

朱敏健昨在港台《星期六問責》說有關安排屬差別待遇，「若冰冷的說，是否受現行歧視法例管制，相信不是，這只是設備上使用的差別」。他說行政措施如何全面覆蓋到使用這些設施的市民，這是政府必須解決的問題，而解決精神應是用「常理心」，若有市民無手機，亦應「畀條路他們行」。

另外，食物及衛生局長陳肇始昨在商台《政經星期六》稱，安心出行對整體防疫抗疫有效，政府希望可在更多地方應用，因此除食肆及特別處所外，加入政府地方。對露宿者或沒智能手機，她說不同部門正研究執行細節。

對下月使用安心出行安排，警方回覆可參考公務員事務局上周四發稿指「因應實際情况，豁免個別人士在進入政府大樓和辦公處所時使用安心出行，並會登記和核實他們提供的資料」。教育局說安心出行安排適用於官校，學生未必有智能電話，且有回校上課紀錄，故無同樣規定。民政事務總署稱會按運作需要、實際情况和服務對象等制訂安排。

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