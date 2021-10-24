無智能手機 無家者：強制掃「安心」不公 社協斥如設新貧窮線 函特首促助街友用設施

社協昨日去信特首辦、民政事務局、勞福局、民政事務總署及社署，指本港今年有1562名無家者，估計當中近八成無智能手機，希望政府能協助無家者在有緊急需要下用公共設施。特首辦至截稿前無回覆。

市民：歧視我們窮

港台《星期六問責》昨有聽眾致電表示自己是窮人，用舊式手機，且手機月費計劃無法上網，又未滿60歲，不獲豁免用安心出行，憂無法到醫院覆診，現時「十萬火急」，「（新安排）變相『數碼歧視』我們這些追不上時代的人？你（平機會主席朱敏健）講起族內歧視（詳見A4），這種可能算是歧視我們窮吧」。

無家者憂未能按時覆診取藥

深水埗通州街公園近日瀰漫同樣憂慮，兩度成為無家者的阿英每月要到葵涌醫院注射精神科藥物和取安眠藥，他只有2G手機，不能用安心出行，進入政府設施都是「填紙仔」。他得悉日後入政府設施須用安心出行後感擔憂，批評對沒智能手機的街友不公平，又說若未能按時注射藥物，他會「跳掣」和失眠。

另一無家者昌哥是精神病康復者，仍需每月到公院覆診，他說若不能按時服藥，脾氣會不穩。他上月遺失身分證，前後要到警署、社署和入境處辦理補領。談及日後到以上3處要用安心出行，他激動說：「被警察查身分證很麻煩，沒有身分證會被警察罵。」

阿英和昌哥曾節衣縮食，各買入約千元的智能手機，分別於兩周和半年後在睡覺時遭偷去。阿英說當時儲蓄近9個月才買到手機，被人偷去「好唔抵」，若再買，很擔憂再被偷。他說每月綜援金5400元，逾半用於基本開支，很難儲錢。他說不諳科技，沒登記領取消費券，質疑就算有智能手機也不懂用安心出行，也不會考慮和其他街友夾錢買新手機。

節衣縮食買智能手機遭偷去

另有無家者稱，公園經常有失竊，有人曾先後遺失12部手機，連只值40元的二手手機都有人偷。昌哥說，通州街公園附近沒閉路電視，每次有人失竊手機，報案後都不了了之。

「不會連避寒中心也不可去吧」

近日天氣轉涼，阿英反問記者「不會連避寒中心也不可以去吧」。民政事務總署回覆時無就此交代，稱會按運作需要等安排。阿英每日為消磨時間，至少到公共圖書館和運動場兩三小時，他無奈說，日後可能不能入政府設施，只好在街睡一整天，然而自己身體不佳，一旦躺逾12小時就會腰痛。對於日後打算，阿英嘆道：「我都沒辦法，到時再算。」

明報記者

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