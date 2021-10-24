種族例倡加「族內歧視」 來源地分香港非香港 雙向保障 內地人罵「港燦」亦規管

平機會2016年《歧視條例檢討》向政府提交的意見書提到，倡議立法保障內地來港者免受歧視，惟《種族歧視條例》對內地人的保障範圍有點混淆，這可能與政府在訂立《種族歧視條例》的立場有關，政府於2004年的諮詢文件指出，內地新來港者與本地人屬同一種族，其受到的歧視待遇並非基於種族，而是社會歧視。

3建議方向 參考外國例子

朱敏健昨於港台《星期六問責》稱，關於內地人在港受不公平對待的投訴不絕，該會現向政府建議範圍較5年前提出的更複雜和廣闊，總括有三大建議方向，首先「大家都是中國人，怎會有種族歧視」。他稱一個人因其種族背景受歧視，已屬種族歧視，不一定要屬不同種族，故建議在《種族歧視條例》加入「族內歧視」亦屬違法，族內歧視的居民身分來源地建議只分香港及非香港。若內地人鬧香港人是「港燦、狗」呢？朱稱族內歧視屬雙向適用。

朱續稱，當年針對內地人來港升學、就業、旅遊等受到歧視，現保留建議因居民身分受歧視而立法；第三個建議則參考外國例子，就不同居民來源地立法禁止歧視，舉例韓國2018年已立例，禁止首爾以外地區人士到首爾工作或升學時受歧視。

至於內地來港者受中傷要如何定義，朱稱中傷在《種族歧視條例》、《殘疾歧視條例》均有清楚訂明，主要涉言語、行為，令對方受侮辱、不舒服、受傷、受攻擊，若有人在網上貼文稱對某種族不滿，涉人身攻擊，針對某社群有實質損害，中傷屬民事性質，而嚴重中傷則屬刑事，惟目前未有相關案例，該會亦無建議調整門檻。

未研政見歧視 稱問題複雜

對於有人被罵是「共匪」之類，朱敏健稱自2019年有公眾人士建議處理政見歧視問題，但該會暫未有系統研究，將來或可研究、參考其他地方法理，但這問題非常複雜及長遠，距離要提出建議是「相距甚遠」。

社區組織協會副主任施麗珊支持上述建議，又稱《消除一切形式種族歧視國際公約》已提到種族歧視是指基於種族、膚色、世系或民族或人種的任何區別、排斥、限制或優惠，種族歧視不止限於不同族裔，「新移民也可以歧視新移民，總之立法禁止因其來源地而歧視人」，又稱英國亦有法例禁歧視北愛爾蘭人。

社協：有憂歧視拒接觸人 患抑鬱

施又稱，已有法例禁止歧視少數族裔，現只是擴至新移民，政府多年前以新移民與港人屬同一種族做藉口，現時社會氣氛較以往更歧視新移民，部分新移民憂受歧視，不敢與本地人接觸，更有人因此患上抑鬱症。