許智峯被加控4項藐視法庭罪 「藐視不義法庭無愧疚」

被指無應訊誤導警方

許智峯在facebook上載經高等法院蓋印的文件，指律政司對他作出4項刑事藐視法庭指控，要求他明年1月31日上午10時到高等法院應訊。許智峯在離港前分別就立法會內會衝突、審議國歌法潑臭液抗議、涉搶他人手機刪示威相共3案被控9罪（見表）。他被指缺席聆訊、違反保釋條件，另因離港前涉提供錯誤或誤導的資訊，令警方以為他會回港受審，被律政司指控藐視法庭。

許智峯表示：「我嚴正、公開表明，藐視香港的不義的法庭……對於藐視不義的法庭，我只有控訴，無任何愧疚。」許智峯說，在「國安惡法」下，法律無任何人民授權，人治取代法治，檢控以政治立場先行，案件未審先囚，無罪假定原則消失，陪審員制度被廢，法官被政權挑選，法庭淪為共產黨的法庭，法律成為港共暴政的打壓工具，「自侮的法庭，不配人民予任何尊重」。

許智峯說，政權對他再多的指控，只突顯香港司法的醜惡，絲毫無損他在國際上的人身自由及言論自由，他會繼續好好使用這份自由，基於真相，為香港人說應說的話。

另外，許智峯亦貼出文件，顯示「國際刑警中國香港」曾經向丹麥警方就其案件求助，希望對方查證丹麥議會是否曾經邀請許智峯參與去年12月的會面；丹麥警方回應稱未能提供協助，並沒有解釋原因。