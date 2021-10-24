包括司徒華回憶錄 親友3書交鄒幸彤 懲教退回

鄒稱3書用作準備辯護

鄒幸彤的Patreon文章稱，懲教當值總主任向鄒稱退書決定由「刊物審裁委員會」作出，「不能上訴，是最終決定」。文章提到「我對這幾本書是有實際需要的，就是要用來準備我的辯護。要是不讓我接觸任何關於六四和支聯會的資料，理由是這些資料涉及顛覆，那我根本就沒有任何機會可以拿到證據去反駁這個指控。這個循環堪稱無懈可擊，完美保障了控方不可能輸」。

鄒稱若情况持續，不可能有公平審訊，因懲教署早已替代法官角色，判了六四事件、司徒華、支聯會、還有她有罪，篩選她能接觸的東西，且不容爭辯及反駁。她又表示，要是政府還有少許想維持公平審訊的形象，須在懲教及各個部門杜絕這種未審先判的做法，尤其愈來愈多人需要在還押下準備他們的審訊。

懲教署回覆說不評論個案；而根據法例，所有來自外間書刊，若內容或性質是不利於獄中任何在囚者改過自新或對院所的保安、秩序及紀律造成威脅，可將其扣起；如在囚者有不滿可申訴。