民協無人報名 主流泛民或缺席立選 新思維通過派3人 蔡子強料投票率大跌

新思維昨舉行會員大會，全票通過派出狄志遠、黃俊瑯及崔定邦參選。狄志遠說現時政治形勢多變，因此會員大會通過授權中委會負責與非建制派協調、應變，包括決定是否按現時名單及選區出選。他希望非建制派間能協調，免「鷸蚌相爭，建制得利」。

狄志遠擬戰社福界 另兩人直選

狄志遠說，目前新思維獲得的提名是零，但近期與各大界別選委非正式接觸，他們「無一口拒絕（提名）」。他說有不少建制派重量級人物表示支持非建制派入閘，相信爭取提名有空間。他說，若成功進入議會，將有3項重點工作，包括按《基本法》爭取雙普選；用批判性角度監察政府，成為建制派外的另類聲音；重點關注中下階層利益。

新思維會員大會也通過委任崔定邦為副主席。擬出選九龍中的崔表示，當區屬傳統中產區，相信新思維主打務實溫和路線，能獲選民支持。擬出選九龍西的黃俊瑯稱，他於2016年曾與狄志遠參選立法會，希望今屆能延續過去參選的曝光，與崔定邦形成協同效應。

對於民協無成員報名參選，狄志遠稱感可惜，認為會令非建制派氣勢變得薄弱，若各區沒有非建制派參選，等同將議席自動交給建制派。

民協昨在facebook公布，執委會至前日沒有收到會員報名參選。民協署任主席楊彧表示，對是否有人參選順其自然，最終無人報名。早前表明若無人出選，願當「最後選擇」的廖成利最終沒報名，楊稱不清楚原因。本報向廖成利查詢，截稿前未獲回覆。

譚耀宗不擔心建制競爭鬧不和

對於民協無人報名參選立法會，全國人大常委譚耀宗昨出席活動時表示，任何政團不參選是其決定，他相信12月底舉行的選舉將有不少人及團體參與，會是「充滿競爭的選舉」。問到有報道指中聯辦容許建制派「自由搏擊」，譚說建制派過往都有同區競爭，不擔心出現不和，「互相攻擊抹黑無意思」。至於有報道稱港澳辦主任夏寶龍將南下深圳為建制派出選名單拍板，譚稱未有聽聞。

蔡子強：建制選民失危機感

中大政治與行政學系高級講師蔡子強稱，具代表性的泛民政黨不參選，預料投票率將大跌。他分析，民主派選民或會因有感「無選擇」而不投票，而建制選民過往因不想民主派當選而投票，現再沒危機感，相信他們未必會投票，進一步拖低投票率。

對於走「第三路線」的新思維等組織的選情，蔡子強認為已有民調反映選民無意投票，而有關政黨的選舉往績也不特別亮麗，顯示他們無法代表大部分泛民支持者的聲音，「擔心他們贏唔贏到」。

署理行政長官李家超昨出席活動致辭稱，現時立法會不但能監察政府，亦具備高效率，預計今年會通過46項條例草案，為過去每年的兩倍以上，亦審批超過3200億元撥款，同意今屆立法會交出「亮麗成績表」。