3濕地公園涵120魚塘 WWF倡保留

陳國新在三寶樹經營魚塘36年，現時租有3個魚塘、共約兩公頃，若政府要發展濕地保育公園，他希望仍能繼續在該處養魚，「如果是想收回我（經營的魚塘），當然可惜，我做了36年，花了很多心思、人力、物力，我當然不想它收。」若政府要求搬走，他希望有合理賠償，但自己年屆70，日後無特別打算，只能退休。

指佔本地魚九成供應 保留亦助吸雀

世界自然基金會香港分會香港生物多樣性及保育政策高級經理劉兆強表示，3個擬議濕地公園範圍有120個養魚戶，魚產量佔本地魚供應95%，若養魚戶離場，或影響本地魚供應。他又說，現時養魚戶經營方式有助吸引雀鳥，例如三寶樹水淡，適合養烏頭，可吸引鸕鶿覓食，若政府隨意改劃區內佈局或影響生態。

建議邀魚戶環團參與濕地管理

劉兆強建議，政府應在3個擬議濕地保育公園採取「南基圍、北魚塘」方案，一方面維持蠔殼圍和三寶樹的魚塘運作，另一方面修復南生圍的水閘，重新運作該區已荒廢的基圍，以基圍控制魚塘水位，吸引不同雀鳥，並邀請有經驗養魚戶和環團參與濕地保育公園的未來管理。

環保署表示，由於后海灣一帶濕地主要為魚塘，政府會與養魚戶溝通和合作，以繼續支持養魚業，包括鼓勵養魚戶進行生態友善的魚塘運作，讓野生動物可在魚塘覓食，維持魚塘濕地的生態價值。

（城市保育）