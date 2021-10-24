倘採「土地交還」被動收地 憂濕地碎片化

政府：「收地」「土地交還」地點不全同

新界北西部毗鄰后海灣及深圳河一帶有大片濕地和魚塘，蘆葦、紅樹林於中生長，雀鳥在上方飛翔，甚至有水獺從中穿過，構成一幅寧謐的畫面，與河對岸高樓林立的深圳形成強烈對比。該區有不少私人濕地和魚塘，發展策略提出要收回尖鼻嘴、南生圍、豐樂圍等一帶具保育價值的私人濕地和魚塘，涉700公頃，並計劃設南生圍、三寶樹和蠔殼圍3個濕地保育公園，共涉1200公頃。

世界自然基金會香港分會香港生物多樣性及保育政策高級經理劉兆強表示，對政府計劃設3個濕地保育公園「謹慎支持」。他說，3個公園之間有連通，例如重陽節後會飛到該區過冬的候鳥鸕鶿，夜晚會在南生圍和米埔睡覺，每朝早6時50分「起身」，飛到蠔殼圍一帶覓食，下午3時許再飛回南生圍和米埔。

WWF：3公園雀蹤連通 碎片化損生態

劉兆強表示，發展策略提到會用「收地」方式取得私人濕地，但同日公布的「新自然保育政策優化方案」則表示，會用「土地交還」方式取得「拉姆薩爾濕地以外的后海灣濕地」等12個地方的私人濕地，但前者是政府主動收回濕地，後者較被動，業主可按意願決定是否交還濕地，但有些業主或不會交還，有些或只交還部分濕地、其他地用作發展，他擔心令該區濕地碎片化，未能保存其連通，對后海灣濕地生態系統的生態完整性造成不利影響。

部分濕地保育區未納公園 恐變高樓

劉兆強並指出，部分現有「濕地保育區」範圍，不在3個擬設濕地保育公園範圍內，例如與現時落馬洲口岸相鄰的兩幅土地，他擔心會用作發展成高層住宅，侵佔濕地保育區。他又說，落馬洲口岸位於三寶樹與蠔殼圍之間，建議政府維持現有建築高度和發展密度，若興建高樓，會影響鸕鶿飛行路線，破壞濕地生態系統的連通。他又說，3個公園內或要興建遊客中心等基礎設施，有可能分割當前濕地無縫景觀及破壞后海灣濕地生態系統完整。

倘保育公園旁起樓 光污染礙鳥飛

此外，政府消息人士早前表示，當局傾向為「濕地保育區」外圍約1200公頃的「濕地緩衝區」鬆綁，提高發展地積比和簡化申請程序等。劉兆強稱，不願見到濕地保育公園旁起樓，因光污染等會影響生態，亦會影響雀鳥飛行。

環保署表示，發展策略已考慮了對遷徙水鳥的影響，亦會維持飛鳥廊道，以免影響水鳥遷徙。至於收地方式，署方稱，發展策略保育措施主要涵蓋新界北部，而新自然保育政策及其下的公私營界別合作計劃涵蓋全港12個優先保育地點，兩者互相配合和補足。

政策創新與統籌辦事處表示，發展策略是一個概念性的策略規劃，收地詳情仍有待確立，新濕地保育公園範圍則會經環境局做相關研究。至於在該區發展，具體方案有待進一步研究，亦會按需要根據現行機制做環評，包括生態影響評估。

（城市保育）