濕地補償工程鷺旁挖掘 環團批趕鳥 土拓署稱非候鳥航道無時間限制 WWF質疑違指引

明報記者 畢嘉敏

署方：完工數月後生態將回復

河套區場外補償濕地工程主要涉及兩處，包括蠔殼圍和落馬洲站以西的魚塘。負責工程的土木工程拓展署回應稱，濕地補償工程8月底展開，蠔殼圍約10公頃的補償工程已完成，餘下工程預計11月內大致完成，主要包括重新塑造魚塘及濕地沼澤，提供更好的雀鳥棲息及覓食地，調整魚塘濕地地形，增加淺水區域，維修魚塘塘壆，以及建設生態鳥島等，當中不涉及填塘工程。發言人又稱，因濕地補償工程並不在季候鳥飛行路線範圍，故環評報告亦無施工時間限制。發言人稱，工程期間雖有可能暫時減低該地生態功能，但據署方在河套區內建造生態區例子，完工後數月生態功能可回復並持續提升，且署方已待蠔殼圍的補償濕地生態回復後才展開落馬洲站附近的工程。

世界自然基金會（WWF）香港分會前日發現，距落馬洲站西南面約1公里的一個魚塘正做挖掘工程，該魚塘位於河套區發展計劃其中一個用作補償濕地損失的「濕地緩解地區」，挖掘機在魚塘邊緣撥泥，其間有發出噪音，而工程位置約50米外有超過240隻鷺鳥正覓食，挖掘機移動時有部分鷺鳥飛走，其後折返。該會表示，受影響魚塘一帶是2000隻普通鸕鶿的夜棲地和鷺鳥的棲地，擔心生態受工程會影響。

WWF：多雀應停 不解無緩解措施

該會香港生物多樣性及保育政策高級經理劉兆強表示，工程涉及的魚塘一帶有很多雀鳥，因該區魚塘丟空較長時間，周邊環境沒人類騷擾，且工程期間魚塘水位較低，吸引到很多雀鳥覓食，包括剛從北方飛到后海灣的候鳥，但工程團隊在大量雀鳥於魚塘覓食時動工，質疑是將保育工程變成對雀鳥的騷擾，「給誘因吸引雀鳥來覓食，但又動工嚇一嚇牠們，人都癲，何况雀鳥？」他說，在后海灣動工應有適切緩解措施，例如當很多雀鳥在該範圍便應暫停，或將附近沒施工的魚塘水位降低，引開雀鳥才動工，難理解為何政府工程沒緩解措施。

疑有泥入水體違規 促調查

劉又說，每年11月至翌年3月為旱季，大量候鳥飛到后海灣一帶，即使該魚塘不在候鳥飛行路線，但大量雀鳥會來覓食，對土拓署稱該區非候鳥飛行路線而計劃在旱季繼續動工感匪夷所思，擔心隨着天氣轉冷愈來愈多候鳥飛至，工程會影響雀鳥覓食和棲息。

此外，劉擔心挖掘位置似有泥進入水體，擔心會造成濕地損失、違反城規會就后海灣工程而設的「規劃指引編號12C」，促請政府調查。

政府擬發展北部都會區，涉及濕地以千公頃計，劉兆強對政府日後處理北部都會區濕地感擔心，「這麼小也處理不成，上千公頃濕地怎處理？」

對北部數千公頃濕地憂心

政府工程被指影響生態並非首次。今年3月，長春社發現古洞南蕉徑的農業園工程中有用作復耕的農地被堆上逾1.2米高的石料，亦有農地鋪上瀝青，放置貨櫃、工程車等作臨時工地，擔心對農地表土造成即時傷害，質疑農業園計劃反傷害農地。農業園由漁護署管理，土木工程拓展署負責相關工程，長春社公共事務經理吳希文昨向本報稱，事件揭發後政府已移除涉事農地的石料和瀝青，亦答應會在受影響泥土鋪上較優質表土。

（城市保育）

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