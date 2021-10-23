前空少為興趣收藏4槍囚4年 官：因港現况 刑罰需具阻嚇性

自稱軍事迷 網上買長槍手槍

案發時無業的被告林靖峰，承認於2019年1月4日在青衣聖保祿村，沒持相關槍械管有權牌照下，管有3支長槍、1支手槍及多件槍械組件，包括一袋共101枚子彈殼；並在旺角龍駒企業大廈一單位內，管有1支電槍及1件槍械組件。

辯方求情時表示，被告父母的職業令他認識槍械，而他到外地工作時亦對槍械的興趣大增，而其家人以為涉案槍械僅是氣槍。辯方又稱，被告父母離婚，但他為人孝順。

暫委法官陳仲衡判刑時提到，被告大學畢業和沒案底，曾參與義工活動。陳官指，涉案槍械組件為半製成品，雖然沒有子彈，惟一旦落入不法之徒手中，後果不堪設想，可導致災難後果，槍支殺傷力亦嚴重；而且槍械藏在牀頭和窗邊夾縫，若遭爆竊，不難發現及被人取得。陳官因被告認罪及有良好品格，扣減刑期後就兩罪判監4年和20個月，同期執行。

官：槍放牀頭窗邊易被取走

倘落入不法之徒後果嚴重

控方案情指，被告自言是軍事迷，出於興趣、貪玩及想賺錢而從eBay等平台買入槍械。他託人由美國將4支槍拆件寄港，透過YouTube自學組裝。警方也在包裹內發現電槍。

被告表示無意圖傷人，亦沒使用過槍械，彈殼是他在美國合法射擊後收藏留念。被告曾轉售夜視鏡賺錢，收入約8萬至9萬元。被告提及，只有兩名友人得悉他藏有槍械。

【案件編號：HCCC 296/20】