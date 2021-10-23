港聞

港聞二

網購匯兌騙案最多失28萬 事主包括律師 主腦骨幹被捕

【明報專訊】警方自去年8月至今年8月，接獲20宗網上購物或人民幣兌換騙案，涉及金額超過60萬元，當中一宗案件損失金額為28萬元，受害人包括律師。警方周三展開行動，拘捕兩男一女，涉嫌以欺騙手段取得財產，相信是集團主腦及骨幹成員。

一年20宗 累計失逾60萬

新界南總區重案組經過深入調查，於周三採取行動，在中區及青衣拘捕兩男一女，年齡介乎27至41歲，涉嫌以欺騙手段取得財產。行動中檢獲電話、電腦、銀行卡及銀行文件。被捕3人為集團主腦及骨幹成員，負責策劃行騙計劃、假扮賣家及親自現身收款。警方表示調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。被捕男女已獲准保釋候查，須於11月中旬向警方報到。

假扮賣家 收錢後失蹤

新界南總區重案組署理總督察黃慧雯表示，騙徒利用不同社交平台假扮賣家，售賣口罩、月餅、嬰兒用品及名牌手袋等貨物，並聲稱可以提供人民幣與港幣兌換服務。當事主表示有興趣時，騙徒會提供不同網上支付方式。收到事主付款後，騙徒就會失去聯絡。

上述20宗詐騙案件於去年8月至今年8月發生，事主共2男18女，年齡介乎18至56歲，包括學生、主婦、保險顧問及律師，各人損失由300元至28萬元不等，累計損失逾60萬元。

詐騙集團成員一般不會與事主見面，但其中一宗案件，騙徒聲稱可提供人民幣與港幣兌換服務，在事主堅持下，騙徒現身與事主見面，事主按指示將一筆款項存入騙徒指定銀行戶口，同時騙徒的同黨將一張空頭支票存入事主的戶口。事主經網上銀行查閱帳面結餘，誤以為交易成功，但之後才發覺遭銀行「彈票」，事主再無收到任何款項，損失28萬元。

兌人幣服務 入空頭支票

詐騙集團亦會在短時間內轉換社交平台帳戶、電話及收款戶口逃避追查。

警方呼籲市民於網上購物交易切勿掉以輕心，又提醒市民如果以支票交易，支票一般需要一至兩日才可兌現，騙徒或會以此方式行騙。

相關字詞﹕騙案

上 / 下一篇新聞

綠置居貨尾重售 青富苑價微升 實呎多不足200 房會委員料滯銷籲降出售門檻
綠置居貨尾重售 青富苑價微升 實呎多不足200 房會委員料滯銷籲降出售門檻
租置回收單位 最平14.4萬
租置回收單位 最平14.4萬
紅磡駁金鐘 東鐵過海段最快6月開通
紅磡駁金鐘 東鐵過海段最快6月開通
公院下月須掃安心 政黨轟削生存權 涵蓋急症室 「不影響緊急服務」即須用
公院下月須掃安心 政黨轟削生存權 涵蓋急症室 「不影響緊急服務」即須用
社協：八九成無家者沒智能電話 無法用公共服務
社協：八九成無家者沒智能電話 無法用公共服務
船員復陽 公海遊「海洋光譜號」停航21日
船員復陽 公海遊「海洋光譜號」停航21日
從港赴澳門隔離後 7日內不得去內地
從港赴澳門隔離後 7日內不得去內地
港深醫院覆診支援延長 資助上限增1000人幣
港深醫院覆診支援延長 資助上限增1000人幣
產婦分娩死亡案 專家證人：醫生未按世衛標準停催產素 釀悲劇
產婦分娩死亡案 專家證人：醫生未按世衛標準停催產素 釀悲劇
IT界立選種票 11人最多囚1年 涉的總5幹事 官：36票影響不大但損廉潔
IT界立選種票 11人最多囚1年 涉的總5幹事 官：36票影響不大但損廉潔
支聯案准保釋 鄒幸彤拒言論受限申撤保
支聯案准保釋 鄒幸彤拒言論受限申撤保
美歐關注區議員被DQ 外交部：合理合法
美歐關注區議員被DQ 外交部：合理合法
灣仔暴動案8人脫罪 律政司上訴 官指「時間緊迫」 促控方簡化呈述書
灣仔暴動案8人脫罪 律政司上訴 官指「時間緊迫」 促控方簡化呈述書
Lunch哥六旬婦商場示威 盤問下保安認管理處容許
Lunch哥六旬婦商場示威 盤問下保安認管理處容許
湯家驊狄志遠結盟戰立會 稱非合併 綱領：維護一國兩制 塑造普選條件
湯家驊狄志遠結盟戰立會 稱非合併 綱領：維護一國兩制 塑造普選條件
選委選舉報告認多環節出錯 勞工界20票點99分鐘 「凌晨疲累」
選委選舉報告認多環節出錯 勞工界20票點99分鐘 「凌晨疲累」
立會改議規 流會缺席議員扣薪一日
立會改議規 流會缺席議員扣薪一日
選委會名冊公布 7當然委員換人
選委會名冊公布 7當然委員換人
少女做荷官 有售大麻 最大4000呎 警搗9賭場式賭檔拘137人
少女做荷官 有售大麻 最大4000呎 警搗9賭場式賭檔拘137人
集團招青少年收數 訛稱淋「汽水溝水彩」可避刑責
集團招青少年收數 訛稱淋「汽水溝水彩」可避刑責
繼聯合學生會解散 中大善衡學生會總辭
繼聯合學生會解散 中大善衡學生會總辭
校內打羽毛球 英華小學家長猝死
校內打羽毛球 英華小學家長猝死
陳肇始：研設指定吸煙區 沒回應加煙稅否 稱降吸煙率需「多管齊下」
陳肇始：研設指定吸煙區 沒回應加煙稅否 稱降吸煙率需「多管齊下」
通過引海外醫生 中大醫學院院會失望 張宇人籲「講少啲政治」
通過引海外醫生 中大醫學院院會失望 張宇人籲「講少啲政治」
前空少為興趣收藏4槍囚4年 官：因港現况 刑罰需具阻嚇性
前空少為興趣收藏4槍囚4年 官：因港現况 刑罰需具阻嚇性
悼殉職警 蕭澤頤讚揚「引領警隊永葆初心 忠誠勇毅」
悼殉職警 蕭澤頤讚揚「引領警隊永葆初心 忠誠勇毅」
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】工聯會智庫倡增官員幕僚 麥美娟：唔係為我哋搵出路
【Emily】工聯會智庫倡增官員幕僚 麥美娟：唔係為我哋搵出路
【Emily】「羅志光」醜聞衝擊香港？ 政府籲提防詐騙廣告
【Emily】「羅志光」醜聞衝擊香港？ 政府籲提防詐騙廣告
【Emily】《早辰．早晨》告別 港台改播中共紀錄片
【Emily】《早辰．早晨》告別 港台改播中共紀錄片
【Emily】獄中無電腦 都大光碟寄劉頴匡學習
【Emily】獄中無電腦 都大光碟寄劉頴匡學習
【Emily】小鐵漢去迪士尼 母：童話式結局
【Emily】小鐵漢去迪士尼 母：童話式結局