網購匯兌騙案最多失28萬 事主包括律師 主腦骨幹被捕

一年20宗 累計失逾60萬

新界南總區重案組經過深入調查，於周三採取行動，在中區及青衣拘捕兩男一女，年齡介乎27至41歲，涉嫌以欺騙手段取得財產。行動中檢獲電話、電腦、銀行卡及銀行文件。被捕3人為集團主腦及骨幹成員，負責策劃行騙計劃、假扮賣家及親自現身收款。警方表示調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。被捕男女已獲准保釋候查，須於11月中旬向警方報到。

假扮賣家 收錢後失蹤

新界南總區重案組署理總督察黃慧雯表示，騙徒利用不同社交平台假扮賣家，售賣口罩、月餅、嬰兒用品及名牌手袋等貨物，並聲稱可以提供人民幣與港幣兌換服務。當事主表示有興趣時，騙徒會提供不同網上支付方式。收到事主付款後，騙徒就會失去聯絡。

上述20宗詐騙案件於去年8月至今年8月發生，事主共2男18女，年齡介乎18至56歲，包括學生、主婦、保險顧問及律師，各人損失由300元至28萬元不等，累計損失逾60萬元。

詐騙集團成員一般不會與事主見面，但其中一宗案件，騙徒聲稱可提供人民幣與港幣兌換服務，在事主堅持下，騙徒現身與事主見面，事主按指示將一筆款項存入騙徒指定銀行戶口，同時騙徒的同黨將一張空頭支票存入事主的戶口。事主經網上銀行查閱帳面結餘，誤以為交易成功，但之後才發覺遭銀行「彈票」，事主再無收到任何款項，損失28萬元。

兌人幣服務 入空頭支票

詐騙集團亦會在短時間內轉換社交平台帳戶、電話及收款戶口逃避追查。

警方呼籲市民於網上購物交易切勿掉以輕心，又提醒市民如果以支票交易，支票一般需要一至兩日才可兌現，騙徒或會以此方式行騙。