通過引海外醫生 中大醫學院院會失望 張宇人籲「講少啲政治」

中大學生會醫學院院會在聲明指政府未有正面回應醫學生的意見及業界憂慮，批評政府執意修例，該會將持續關注事態的最新發展；聲明又指政府進一步考慮放寬免試執業的條例，將動搖市民對本港高質素醫療體系，以至對政府的信心。

「你搵少啲都會開心好多、

日搵百萬元市民健康會好咗？」

張宇人籲學生「放下心情」，指做醫生不是搵錢工具，「搵錢只不過係咁啱你有錢搵」，呼籲學生「講少啲政治」，又反問若每日可搵100萬元，「係咪生活會好過啲？香港市民健康會好咗？」

另外，食物及衛生局長陳肇始昨在港台《千禧年代》表示，難以準確評估可吸引的海外醫生數目，醫管局現缺660人、衛生署缺49人，期望可有人手填補，但強調不能單靠非本地培訓醫生。

陳肇始：醫專支持引非本地培訓醫生

問到政府與醫學專科學院的關係，陳肇始形容關係非常密切，指醫專一直支持引入非本地培訓醫生的方向，至於醫專對條例由「有限度註冊」轉為「特別註冊」的銜接及追溯安排有意見，陳稱會再與醫專商討細節。