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陳肇始：研設指定吸煙區 沒回應加煙稅否 稱降吸煙率需「多管齊下」

【明報專訊】立法會通過全面禁售加熱煙、電子煙等的《2019年吸煙（公眾衛生）（修訂）條例草案》，食物及衛生局長陳肇始昨於港台《千禧年代》表示，下一步會盡快研究擴大非吸煙區或劃出指定吸煙區的工作，但沒有回應會否增加煙稅。香港吸煙與健康委員會主席湯修齊建議擴大禁煙範圍至公共交通設施等車範圍等，但認為設特定吸煙區相對困難，須考慮該吸煙區是否密封、會否影響其他路人等。

食衛局長陳肇始表示，通過修例後將展開一系列的控煙工作，控煙策略會聚焦二手煙危害方面，她指出，不少人認為要擴大非吸煙區或劃出指定吸煙區，而其他地方不可吸煙，她稱政府一定要盡快研究。

被問會否增加煙稅，陳肇始只稱過去多年未能加稅，若2025年要將吸煙率降至7.8%，需多管齊下。

加熱煙關注組撐擴禁煙區

加熱煙關注組召集人盧啟律在同一節目表示，全禁加熱煙及電子煙只會令煙民重新吸傳統煙，但不會減走私煙，將增加執法人員壓力，但他同意擴大禁煙區，指加熱煙用家正是希望減低對周邊人及環境的影響。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊建議擴大禁煙範圍至巴士站、的士站、小巴站及公共交通設施等候範圍10米內，以及學校和老人中心、青少年中心等福利設施的10米範圍內，但他認為要設特定吸煙區相對困難，須考慮該吸煙區是否密封、通風系統有效隔除二手煙、會否於非吸煙區旁邊影響其他路人等，或需時一兩年研究。

吸煙與健康委員會：

難設特定吸煙區 需時研究

湯修齊列舉多個擴大非吸煙區的例子，包括澳門2018年1月1日全面禁煙範圍擴大至巴士站及的士站10米範圍內；北京、新加坡將禁煙區範圍擴展至巴士站輪候隊伍；泰國2019年8月把家中吸煙列為危害同住家人健康，等同家庭暴力的罪行等。

相關字詞﹕香港吸煙與健康委員會 加熱煙 禁煙 陳肇始

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