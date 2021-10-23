陳肇始：研設指定吸煙區 沒回應加煙稅否 稱降吸煙率需「多管齊下」

食衛局長陳肇始表示，通過修例後將展開一系列的控煙工作，控煙策略會聚焦二手煙危害方面，她指出，不少人認為要擴大非吸煙區或劃出指定吸煙區，而其他地方不可吸煙，她稱政府一定要盡快研究。

被問會否增加煙稅，陳肇始只稱過去多年未能加稅，若2025年要將吸煙率降至7.8%，需多管齊下。

加熱煙關注組撐擴禁煙區

加熱煙關注組召集人盧啟律在同一節目表示，全禁加熱煙及電子煙只會令煙民重新吸傳統煙，但不會減走私煙，將增加執法人員壓力，但他同意擴大禁煙區，指加熱煙用家正是希望減低對周邊人及環境的影響。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊建議擴大禁煙範圍至巴士站、的士站、小巴站及公共交通設施等候範圍10米內，以及學校和老人中心、青少年中心等福利設施的10米範圍內，但他認為要設特定吸煙區相對困難，須考慮該吸煙區是否密封、通風系統有效隔除二手煙、會否於非吸煙區旁邊影響其他路人等，或需時一兩年研究。

吸煙與健康委員會：

難設特定吸煙區 需時研究

湯修齊列舉多個擴大非吸煙區的例子，包括澳門2018年1月1日全面禁煙範圍擴大至巴士站及的士站10米範圍內；北京、新加坡將禁煙區範圍擴展至巴士站輪候隊伍；泰國2019年8月把家中吸煙列為危害同住家人健康，等同家庭暴力的罪行等。