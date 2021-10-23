港聞

港聞二

集團招青少年收數 訛稱淋「汽水溝水彩」可避刑責

【明報專訊】警方搗破一個以社交媒體招攬青少年從事非法收數的集團，涉及全港26宗案件，拘捕12男2女，包括學生及兩名集團骨幹，部分人有三合會背景。警方表示，有人涉誤導青少年，訛稱「淋油」用「汽水溝水彩」可免刑責。

警拘14人 包括學生及集團骨幹

警方新界北總區刑事部早前經調查，鎖定一個利用社交媒體招攬青少年從事非法收數的集團，於本月18至21日聯同網絡安全及科技罪案調查科人員，在各區拘捕12男2女，年齡13至18歲，分別報稱學生或無業，包括兩名骨幹中介人，全部人涉嫌刑事毁壞被捕，行動中檢獲10多部電話。

新界北總區重案組高級督察李家榮稱，有財務公司透過有三合會背景的中介人協助非法收數，例如派出俗稱「收數仔」向債仔滋擾、張貼恐嚇字句及淋紅油。中介人通常會以「搵快錢」作招徠，利用社交媒體發放招聘廣告吸引青少年，而中介人身分隱秘，令警方難以追查。

社交媒體發招聘 有的士津貼

李說，有關廣告標榜可即日掙取數百至1000元，更包括的士津貼，又誤導青少年，訛稱「淋油」時用「汽水溝水彩」，事主若能夠自行清潔就不會報警，或於犯案途中遇警察截查亦不會有事，令青少年放下戒心。他說大多數青少年完成收數任務後，都被中介人拖延或藉詞要「做多幾單」才出糧，最後對方失去聯絡，收不到報酬。

新界北總區重案組總督察關駿軒稱，警方一直高度關注非法收數及所衍生的罪行，例如刑事毁壞、刑事恐嚇等，今年上半年全港共有3289宗同類刑事案件，而新界北總區同時段有464宗，大部分犯案者是青少年。

相關字詞﹕青少年 收債

上 / 下一篇新聞

綠置居貨尾重售 青富苑價微升 實呎多不足200 房會委員料滯銷籲降出售門檻
綠置居貨尾重售 青富苑價微升 實呎多不足200 房會委員料滯銷籲降出售門檻
租置回收單位 最平14.4萬
租置回收單位 最平14.4萬
紅磡駁金鐘 東鐵過海段最快6月開通
紅磡駁金鐘 東鐵過海段最快6月開通
公院下月須掃安心 政黨轟削生存權 涵蓋急症室 「不影響緊急服務」即須用
公院下月須掃安心 政黨轟削生存權 涵蓋急症室 「不影響緊急服務」即須用
社協：八九成無家者沒智能電話 無法用公共服務
社協：八九成無家者沒智能電話 無法用公共服務
船員復陽 公海遊「海洋光譜號」停航21日
船員復陽 公海遊「海洋光譜號」停航21日
從港赴澳門隔離後 7日內不得去內地
從港赴澳門隔離後 7日內不得去內地
港深醫院覆診支援延長 資助上限增1000人幣
港深醫院覆診支援延長 資助上限增1000人幣
產婦分娩死亡案 專家證人：醫生未按世衛標準停催產素 釀悲劇
產婦分娩死亡案 專家證人：醫生未按世衛標準停催產素 釀悲劇
IT界立選種票 11人最多囚1年 涉的總5幹事 官：36票影響不大但損廉潔
IT界立選種票 11人最多囚1年 涉的總5幹事 官：36票影響不大但損廉潔
支聯案准保釋 鄒幸彤拒言論受限申撤保
支聯案准保釋 鄒幸彤拒言論受限申撤保
美歐關注區議員被DQ 外交部：合理合法
美歐關注區議員被DQ 外交部：合理合法
灣仔暴動案8人脫罪 律政司上訴 官指「時間緊迫」 促控方簡化呈述書
灣仔暴動案8人脫罪 律政司上訴 官指「時間緊迫」 促控方簡化呈述書
Lunch哥六旬婦商場示威 盤問下保安認管理處容許
Lunch哥六旬婦商場示威 盤問下保安認管理處容許
湯家驊狄志遠結盟戰立會 稱非合併 綱領：維護一國兩制 塑造普選條件
湯家驊狄志遠結盟戰立會 稱非合併 綱領：維護一國兩制 塑造普選條件
選委選舉報告認多環節出錯 勞工界20票點99分鐘 「凌晨疲累」
選委選舉報告認多環節出錯 勞工界20票點99分鐘 「凌晨疲累」
立會改議規 流會缺席議員扣薪一日
立會改議規 流會缺席議員扣薪一日
選委會名冊公布 7當然委員換人
選委會名冊公布 7當然委員換人
少女做荷官 有售大麻 最大4000呎 警搗9賭場式賭檔拘137人
少女做荷官 有售大麻 最大4000呎 警搗9賭場式賭檔拘137人
繼聯合學生會解散 中大善衡學生會總辭
繼聯合學生會解散 中大善衡學生會總辭
校內打羽毛球 英華小學家長猝死
校內打羽毛球 英華小學家長猝死
陳肇始：研設指定吸煙區 沒回應加煙稅否 稱降吸煙率需「多管齊下」
陳肇始：研設指定吸煙區 沒回應加煙稅否 稱降吸煙率需「多管齊下」
通過引海外醫生 中大醫學院院會失望 張宇人籲「講少啲政治」
通過引海外醫生 中大醫學院院會失望 張宇人籲「講少啲政治」
網購匯兌騙案最多失28萬 事主包括律師 主腦骨幹被捕
網購匯兌騙案最多失28萬 事主包括律師 主腦骨幹被捕
前空少為興趣收藏4槍囚4年 官：因港現况 刑罰需具阻嚇性
前空少為興趣收藏4槍囚4年 官：因港現况 刑罰需具阻嚇性
悼殉職警 蕭澤頤讚揚「引領警隊永葆初心 忠誠勇毅」
悼殉職警 蕭澤頤讚揚「引領警隊永葆初心 忠誠勇毅」
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】工聯會智庫倡增官員幕僚 麥美娟：唔係為我哋搵出路
【Emily】工聯會智庫倡增官員幕僚 麥美娟：唔係為我哋搵出路
【Emily】「羅志光」醜聞衝擊香港？ 政府籲提防詐騙廣告
【Emily】「羅志光」醜聞衝擊香港？ 政府籲提防詐騙廣告
【Emily】《早辰．早晨》告別 港台改播中共紀錄片
【Emily】《早辰．早晨》告別 港台改播中共紀錄片
【Emily】獄中無電腦 都大光碟寄劉頴匡學習
【Emily】獄中無電腦 都大光碟寄劉頴匡學習
【Emily】小鐵漢去迪士尼 母：童話式結局
【Emily】小鐵漢去迪士尼 母：童話式結局