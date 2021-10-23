集團招青少年收數 訛稱淋「汽水溝水彩」可避刑責

警拘14人 包括學生及集團骨幹

警方新界北總區刑事部早前經調查，鎖定一個利用社交媒體招攬青少年從事非法收數的集團，於本月18至21日聯同網絡安全及科技罪案調查科人員，在各區拘捕12男2女，年齡13至18歲，分別報稱學生或無業，包括兩名骨幹中介人，全部人涉嫌刑事毁壞被捕，行動中檢獲10多部電話。

新界北總區重案組高級督察李家榮稱，有財務公司透過有三合會背景的中介人協助非法收數，例如派出俗稱「收數仔」向債仔滋擾、張貼恐嚇字句及淋紅油。中介人通常會以「搵快錢」作招徠，利用社交媒體發放招聘廣告吸引青少年，而中介人身分隱秘，令警方難以追查。

社交媒體發招聘 有的士津貼

李說，有關廣告標榜可即日掙取數百至1000元，更包括的士津貼，又誤導青少年，訛稱「淋油」時用「汽水溝水彩」，事主若能夠自行清潔就不會報警，或於犯案途中遇警察截查亦不會有事，令青少年放下戒心。他說大多數青少年完成收數任務後，都被中介人拖延或藉詞要「做多幾單」才出糧，最後對方失去聯絡，收不到報酬。

新界北總區重案組總督察關駿軒稱，警方一直高度關注非法收數及所衍生的罪行，例如刑事毁壞、刑事恐嚇等，今年上半年全港共有3289宗同類刑事案件，而新界北總區同時段有464宗，大部分犯案者是青少年。