少女做荷官 有售大麻 最大4000呎 警搗9賭場式賭檔拘137人

7月派卧底滲透 兩周前收網

警方早前發現西九龍區以「賭場式」經營的賭檔數目及相關罪行有上升趨勢，7月起展開代號「速捷」的臥底行動，派員滲透賭場蒐集情報，兩周前「收網」，截至前晚搗破9個位於長沙灣、旺角及油麻地的賭檔，另搗破兩個詐騙集團及兩個販毒集團，並以涉嫌經營或協助經營非法賭博場所、在非法場所賭博、串謀詐騙、販毒及自稱三合會成員等罪拘捕110男27女，年齡16至43歲，涉及200多項罪名，行動中檢獲虛假文件、詐騙所得的信用卡及600克大麻等。137名被捕人中，未滿25歲者有79人，即佔近六成，當中17人不足20歲，包括不少學生。

免費膳食 可以賒數

西九龍總區重案組5A隊主管鄺應新稱，此類場所部分由黑幫經營，對賭客「招呼周到」，會聘請年輕女子充當荷官派牌，場內有售大麻、提供休息室及免費膳食，甚至可賒數，吸引年輕人長時間賭德州樸克及百家樂等。他說犯罪集團以高昂租金租用及改裝工廈、商廈及唐樓單位開賭，當中有賭檔面積超過4000平方呎。各賭檔均安裝鋼閘、玻璃門及隔音板，又有閉路電視監視屋外情况，並有「睇水仔」在大廈內外把風。

招攬青年假文件借貸 再破產避債

非法賭博集團會用即時通訊軟件Telegram及WhatsApp等招客，部分場所需向中間人預約，新客則需熟人介紹或推薦始能進場。集團每個賭局會抽約5%佣金，賭注愈大、抽佣愈多，有賭場每日賭額超過50萬元，為集團帶來可觀收入。部分賭檔負責人互相認識，會互相配合，分別在日間、晚間、凌晨經營。集團會招攬欲「搵快錢」的年輕人，唆使他們以假文件借貸及申請信用卡，再誘使他們申請破產以逃避債務。賭檔內有人售賣毒品予年輕人，或招攬他們運毒「搵快錢」。

西九龍總區刑事總部警司（行動）鍾雅倫稱，去年全年區內只發現6個類似場所，今年首9個月連同本案已搗破23個，升近3倍。