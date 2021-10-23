立會改議規 流會缺席議員扣薪一日

極不檢點停職 不能收薪津

今次修改議事規則議案由謝偉俊動議，在直選和功能組別分別獲得半數議員贊成下通過。下屆立法會將通過引入財政處分，在大會流會時缺席的議員，如立法會主席不信納缺席有合理理由，不論之後有否復會，缺席的議員將被罰一天的酬金，即約3400元。另外，因行為極不檢點被暫停職務的議員，停職期間不能收取任何酬金或津貼，但可獲發工作開支。此外，未宣誓的議員不能行使議員權力與職能，而立法會主席選舉須於每屆任期的首次會議前舉行。

下屆立法會議員增至90人，新規則訂明，日後議員可自行選擇是否加入內會、財委會，不再是所有議員必然參與，但兩個委員會必須有不少於50人才能成立。由於立法會的組成有變，將分為直選、功能組別及選委會界別選出，議員議案、法案須分別獲兩部分出席會議的議員過半數通過，即選委會產生的議員為一部分，另一部分由直選及功能組別組成。

謝偉俊：昔積多問題 一次過修訂「浴火重生」

謝偉俊發言稱，目前議會沒有一些「較激進的同事」，「事實我們修改議事規則並不是針對，或趁機、趁他們不在時去做」，解釋修訂旨在讓議會有秩序、效率地處理事務，又說以往累積很多問題，形容一次過修訂規則「如火鳳凰浴火重生般，未死過不能重生，我們希望能處理（問題）」。

立法會一連3日召開大會，通過6條政府法案，包括修例落實劏房租管、引入非本地培訓醫生等。而昨日上午召開半天會議，除通過修改議事規則外，亦通過將會計師的發牌規管工作交由財務匯報局負責的法案，以及有關推行強積金電子平台「積金易」的條例草案。