選委選舉報告認多環節出錯 勞工界20票點99分鐘 「凌晨疲累」

職員不熟電子系統 沒按守則發票遲運票箱

選管會昨日發表調查報告，承認選委會選舉當日，投票站早上出現排隊「人龍」，當局解釋當日首次使用電子選民登記冊系統發出選票，工作人員未熟習新系統，拖慢流程。至票站關閉後，票站職員亦因沒按工作守則發票等原因，導致延誤運送票箱，其中位於荃灣的票站用了2小時51分鐘，才將投票箱運送往點票站；上述工序以往需時45分鐘至1.5小時。

選委會選舉以「光學標記閱讀機」點票，但機器一度「卡紙」，當局解釋或因部分選票未有疊齊所致。選管會稱，當時改用雙重人手點票，但需時更長，已即場要求點票系統承辦商解決問題。勞工界、教育界、新界地區委員會的點票程序受「卡紙」影響，其中職員人手點算20張勞工界選票，花費了1小時39分鐘；報告稱當時已是凌晨3時許，職員較疲累，加上該界別選出的席位較多，「點票站工作人員需時反覆查核是可以理解的」。

麥美娟批低估選舉難度 促增培訓

麥美娟當日通宵等候選舉結果，曾就點票延誤當眾質問選管會主席馮驊。她昨日表示，調查報告點出多項「人為問題」，包括職員不熟悉流程，顯示選管會低估舉辦選舉的難度，質疑12月立法會選舉時會否因相同理由導致點票延誤，「是否要點七七四十九日？」促請選管會汲取教訓，事前充分培訓工作人員。

選管會於報告提出多項改善建議，包括修正電子選民登記冊系統的程式錯誤，改善整個發票程序；檢視整個點票工作流程和人手編配，亦需就點票機一旦出現「卡紙」制定較佳預案；加強選舉工作人員的培訓；於點票過程適時安排廣播資訊，釋除等候者疑慮。選管會強調，會為12月立法會換屆選舉、明年3月特首選舉做周詳準備。