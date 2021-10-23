湯家驊狄志遠結盟戰立會 稱非合併 綱領：維護一國兩制 塑造普選條件

被問選舉目標 湯家驊盼多過一區

選舉協調方面，湯家驊表示，目前民主思路有4至5人有意參選，下周將舉行理事會，決定推薦人選，但最終要視乎能否取得足夠提名，問到目標在立法會取得多少議席，他說現階段言之尚早，但希望「可多過一個區」，又稱經協調後民主思路與新思維擬出選成員未有「撞區」。新思維黨內有3人報名參選，今日會召開會員大會決定名單，據早前消息稱，狄志遠有意出戰社福界，崔定邦參選九龍中，黃俊瑯參選九龍西。

至於會否以傳統民主派支持者為爭票目標，湯家驊強調是向全港市民爭取支持，而非個別人士或團體。他預計，今屆立法會選舉投票率低的可能大，原因是傳統民主派不參選，其支持者或認為參與選舉無意思，但相信有過往無投票的選民，或因民主思路及新思維參選而考慮投票。

狄志遠：選情困難 惟不應太悲觀

狄志遠表示，與湯家驊同於數年前分別退黨，至今一直溝通，兩人的「根」都在民主派，追求民主是他們的政治理念，對政府的監察會相對嚴厲。他又說，二人堅持走第三路線，希望共同合作可挽回市民對未來立法會平衡、監察政府的信心，願意積極投票，至於同屬選委的兩人如何協調選委票，狄志遠形容「自己都唔夠食」，兩個組織的選委票技術上作用輕微。他又說，今次選舉是最困難的一次，但認為不應對非建制陣營的選情「太悲觀」。

歡迎認同綱領者合作 不主動接觸

問到會否與主動接觸民協或馮檢基等非建制派，狄志遠強調，歡迎認同四大綱領的人合作，「但無必要主動點樣點樣」，強調不會主動接觸他人。湯家驊則說，與馮檢基曾在立法會共事多年，對他無抗拒感，但「希望他都不抗拒我」。

馮檢基：未思選立會 談不上與他人合作

對於會否參選立法會，馮檢基回覆本報查詢時說「never say never」（永不說不），但正忙於處理網台業務，未思考參選一事，故亦談不上與他人合作。他表示，民主思路及新思維不曾與他商討合作，笑言歡迎對方到其網台落選舉廣告。