Lunch哥六旬婦商場示威 盤問下保安認管理處容許

保安主管供稱,兩名被告當日在中庭高呼「反政府」口號約15至20分鐘,他在辯方盤問下承認,當時物業管理處容許示威者在中庭示威,但兩人時常到場叫口號都不理會勸告,故當日無阻止二人。

「Lunch哥」李國永(19歲)在612基金停運後改由當值大律師代表,家庭主婦陳麗珍(62歲)則因面對票控未能獲當值律師協助,無法支付私人律師費用下,自行應訊。

保安感手肘推背 惟不感疼痛

受襲的尼泊爾籍商場保安主管Ganesh Gurung,他稱當日中午約12時,收到指示置地廣場中庭會有示威,與同事到場待命。及至1時許,他見到兩名被告在中庭噴水池叫口號, 詢問同事後得知是「反政府」口號。

二人其後聲稱要經扶手電梯到上層用膳,保安上前阻止,同時有職員報警,當時李國永表現憤怒,其後保安主管感到陳麗珍用手肘以「普通力度」推其背部一至兩下,但不覺得疼痛,反問:「How can she be forceful(她如何可以大力)?」

【ESCC 412/21、ESS 5936-5937/21】

(反修例風暴)