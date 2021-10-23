Lunch哥六旬婦商場示威 盤問下保安認管理處容許

保安主管供稱，兩名被告當日在中庭高呼「反政府」口號約15至20分鐘，他在辯方盤問下承認，當時物業管理處容許示威者在中庭示威，但兩人時常到場叫口號都不理會勸告，故當日無阻止二人。

「Lunch哥」李國永（19歲）在612基金停運後改由當值大律師代表，家庭主婦陳麗珍（62歲）則因面對票控未能獲當值律師協助，無法支付私人律師費用下，自行應訊。

保安感手肘推背 惟不感疼痛

受襲的尼泊爾籍商場保安主管Ganesh Gurung，他稱當日中午約12時，收到指示置地廣場中庭會有示威，與同事到場待命。及至1時許，他見到兩名被告在中庭噴水池叫口號， 詢問同事後得知是「反政府」口號。

二人其後聲稱要經扶手電梯到上層用膳，保安上前阻止，同時有職員報警，當時李國永表現憤怒，其後保安主管感到陳麗珍用手肘以「普通力度」推其背部一至兩下，但不覺得疼痛，反問：「How can she be forceful（她如何可以大力）？」

【ESCC 412/21、ESS 5936-5937/21】

（反修例風暴）