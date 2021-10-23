港聞

港聞二

灣仔暴動案8人脫罪 律政司上訴 官指「時間緊迫」 促控方簡化呈述書

【明報專訊】2019年8月31日灣仔衝突中，8人被控暴動罪，「陣地社工」陳虹秀先因表證不成立獲當庭釋放，區域法院法官沈小民後來亦裁定餘下7人全部罪名不成立。惟律政司不服判決，對全部8名被告的脫罪裁決，以案件呈述形式提出上訴。案件昨在區域法院提訊。

辯方法援不包括上訴 需時商討

法官沈小民在庭上表示，已經粗略看過控方提交的呈述書，直指「第一眼睇覺得好繁複、好冗長」，下令控方將問題盡量簡化，細節可留待於上訴庭陳述，他直言「時間緊迫」。

控方庭上表示，收到法庭來信詢問上訴進度，並稱控方已遞交案件呈述書，控辯雙方確認後，便會交給原審法官，即法官沈小民簽署，啟動上訴程序。惟辯方的法援證書不包括上訴，故辯方需時向法律援助署商討，以及向被告索取指示。辯方亦稱會盡快向法援署商討，沈官最後催促控辯雙方盡快處理，並把案件定於11月10日再次提訊。

該8名被告依次為余德穎（23歲）、賴姵岐（22歲）、鍾嘉能（26歲）、龔梓舜（22歲）、陳虹秀（43歲）、簡家康（18歲）、莫嘉晴（23歲），以及梁雁彬（24歲），他們原被控於2019年8月31日在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶，連同其他人參與暴動。龔梓舜另涉管有伸縮棍及疑似汽油彈，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。

【案件編號：DCCC 12/2020】

（反修例風暴）

相關字詞﹕上訴 暴動罪 灣仔 831事件 反修例運動

上 / 下一篇新聞

綠置居貨尾重售 青富苑價微升 實呎多不足200 房會委員料滯銷籲降出售門檻
綠置居貨尾重售 青富苑價微升 實呎多不足200 房會委員料滯銷籲降出售門檻
租置回收單位 最平14.4萬
租置回收單位 最平14.4萬
紅磡駁金鐘 東鐵過海段最快6月開通
紅磡駁金鐘 東鐵過海段最快6月開通
公院下月須掃安心 政黨轟削生存權 涵蓋急症室 「不影響緊急服務」即須用
公院下月須掃安心 政黨轟削生存權 涵蓋急症室 「不影響緊急服務」即須用
社協：八九成無家者沒智能電話 無法用公共服務
社協：八九成無家者沒智能電話 無法用公共服務
船員復陽 公海遊「海洋光譜號」停航21日
船員復陽 公海遊「海洋光譜號」停航21日
從港赴澳門隔離後 7日內不得去內地
從港赴澳門隔離後 7日內不得去內地
港深醫院覆診支援延長 資助上限增1000人幣
港深醫院覆診支援延長 資助上限增1000人幣
產婦分娩死亡案 專家證人：醫生未按世衛標準停催產素 釀悲劇
產婦分娩死亡案 專家證人：醫生未按世衛標準停催產素 釀悲劇
IT界立選種票 11人最多囚1年 涉的總5幹事 官：36票影響不大但損廉潔
IT界立選種票 11人最多囚1年 涉的總5幹事 官：36票影響不大但損廉潔
支聯案准保釋 鄒幸彤拒言論受限申撤保
支聯案准保釋 鄒幸彤拒言論受限申撤保
美歐關注區議員被DQ 外交部：合理合法
美歐關注區議員被DQ 外交部：合理合法
Lunch哥六旬婦商場示威 盤問下保安認管理處容許
Lunch哥六旬婦商場示威 盤問下保安認管理處容許
湯家驊狄志遠結盟戰立會 稱非合併 綱領：維護一國兩制 塑造普選條件
湯家驊狄志遠結盟戰立會 稱非合併 綱領：維護一國兩制 塑造普選條件
選委選舉報告認多環節出錯 勞工界20票點99分鐘 「凌晨疲累」
選委選舉報告認多環節出錯 勞工界20票點99分鐘 「凌晨疲累」
立會改議規 流會缺席議員扣薪一日
立會改議規 流會缺席議員扣薪一日
選委會名冊公布 7當然委員換人
選委會名冊公布 7當然委員換人
少女做荷官 有售大麻 最大4000呎 警搗9賭場式賭檔拘137人
少女做荷官 有售大麻 最大4000呎 警搗9賭場式賭檔拘137人
集團招青少年收數 訛稱淋「汽水溝水彩」可避刑責
集團招青少年收數 訛稱淋「汽水溝水彩」可避刑責
繼聯合學生會解散 中大善衡學生會總辭
繼聯合學生會解散 中大善衡學生會總辭
校內打羽毛球 英華小學家長猝死
校內打羽毛球 英華小學家長猝死
陳肇始：研設指定吸煙區 沒回應加煙稅否 稱降吸煙率需「多管齊下」
陳肇始：研設指定吸煙區 沒回應加煙稅否 稱降吸煙率需「多管齊下」
通過引海外醫生 中大醫學院院會失望 張宇人籲「講少啲政治」
通過引海外醫生 中大醫學院院會失望 張宇人籲「講少啲政治」
網購匯兌騙案最多失28萬 事主包括律師 主腦骨幹被捕
網購匯兌騙案最多失28萬 事主包括律師 主腦骨幹被捕
前空少為興趣收藏4槍囚4年 官：因港現况 刑罰需具阻嚇性
前空少為興趣收藏4槍囚4年 官：因港現况 刑罰需具阻嚇性
悼殉職警 蕭澤頤讚揚「引領警隊永葆初心 忠誠勇毅」
悼殉職警 蕭澤頤讚揚「引領警隊永葆初心 忠誠勇毅」
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】工聯會智庫倡增官員幕僚 麥美娟：唔係為我哋搵出路
【Emily】工聯會智庫倡增官員幕僚 麥美娟：唔係為我哋搵出路
【Emily】「羅志光」醜聞衝擊香港？ 政府籲提防詐騙廣告
【Emily】「羅志光」醜聞衝擊香港？ 政府籲提防詐騙廣告
【Emily】《早辰．早晨》告別 港台改播中共紀錄片
【Emily】《早辰．早晨》告別 港台改播中共紀錄片
【Emily】獄中無電腦 都大光碟寄劉頴匡學習
【Emily】獄中無電腦 都大光碟寄劉頴匡學習
【Emily】小鐵漢去迪士尼 母：童話式結局
【Emily】小鐵漢去迪士尼 母：童話式結局