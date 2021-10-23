灣仔暴動案8人脫罪 律政司上訴 官指「時間緊迫」 促控方簡化呈述書

辯方法援不包括上訴 需時商討

法官沈小民在庭上表示，已經粗略看過控方提交的呈述書，直指「第一眼睇覺得好繁複、好冗長」，下令控方將問題盡量簡化，細節可留待於上訴庭陳述，他直言「時間緊迫」。

控方庭上表示，收到法庭來信詢問上訴進度，並稱控方已遞交案件呈述書，控辯雙方確認後，便會交給原審法官，即法官沈小民簽署，啟動上訴程序。惟辯方的法援證書不包括上訴，故辯方需時向法律援助署商討，以及向被告索取指示。辯方亦稱會盡快向法援署商討，沈官最後催促控辯雙方盡快處理，並把案件定於11月10日再次提訊。

該8名被告依次為余德穎（23歲）、賴姵岐（22歲）、鍾嘉能（26歲）、龔梓舜（22歲）、陳虹秀（43歲）、簡家康（18歲）、莫嘉晴（23歲），以及梁雁彬（24歲），他們原被控於2019年8月31日在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶，連同其他人參與暴動。龔梓舜另涉管有伸縮棍及疑似汽油彈，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。

【案件編號：DCCC 12/2020】

（反修例風暴）