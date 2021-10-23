美歐關注區議員被DQ 外交部：合理合法

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）發聲明，指美國持續嚴肅關注香港人權和基本自由不斷受侵蝕，包括政治參與的自由。聲明提及，香港當局DQ大量民主派區議員，批評港府武斷地認為他們的忠誠宣誓是無效，並形容這樣取消民選議員資格，是具針對性，且追究過去的行為，將妨礙港人參與管治。

美指政治檢控增 促釋放被捕者

聲明又指美國政府注意到出於政治動機的檢控增加，包括透過《港區國安法》，針對香港的教師、勞工團體、律師、記者、醫護人員、學生會及個別市民，呼籲北京和港府，釋放那些被不公正拘留的人，停止對和平公民社會組織的鎮壓，並敦促北京遵守《中英聯合聲明》，美國會繼續支持香港人，以及他們的權利和自由。

歐盟發言人表示，49名民選區議員被當局「驅逐」，不能擔任公職，亦有逾210人在宣誓程序開始前已被迫辭職，批評這樣等同否定2019年區議會選舉，削弱香港的民主管治架構。歐盟又批評，從職工盟、支聯會、維權律師關注組、教協及民陣解散，可見港府向公民社會施加的壓力增加，並再次證實國安法對受保障的權利及自由產生寒蟬效應，成為打壓異己的重要一環。

歐盟重申，保障公民及政治權利是一國兩制下的根本組成部分，呼籲中國履行國際承諾及法律義務，尊重香港高度自治、權利及自由，並期望中方及香港當局停止針對捍衛權利自由及民主價值的人。

汪文斌表示，香港特區政府依照基本法和特區有關規定，取消相關人員的區議員資格，合理合法，無可置疑。他重申，香港事務純屬中國內政，任何外國都無權對香港事務和中國內政指手劃腳，中方敦促有關國家和機構切實尊重中國主權，停止干預香港事務和中國內政。