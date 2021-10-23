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支聯案准保釋 鄒幸彤拒言論受限申撤保

【明報專訊】前支聯會副主席鄒幸彤與4名前支聯會常委被控「沒有遵從通知規定提供資料」罪，昨被解往西九龍裁判法院，繼續處理保釋事宜。

國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉聽畢陳辭後，批准涉案5人保釋外出，條件包括不准發表危害國安的言論。鄒幸彤表明願意撤銷保釋，「在人身自由和言論自由之間，我選擇後者」，另一被告梁錦威以同樣原因申請撤銷保釋。

已檢大量證物 官指潛逃風險減

5名被告依次為鄒幸彤、鄧岳君、梁錦威、陳多偉及徐漢光，鄒、鄧及徐日前提出保釋申請，梁及陳沒有申請保釋。羅官甫開庭時指，本案受傳媒關注，警方亦在支聯會會址檢取大量證物，5人潛逃的風險已大大減少，如果有人要逃走應該早已離港。

羅官說，法庭拒批保釋是為了防止某些事情發生，非旨在懲罰人，所以將被告繼續還押並沒有意思，決定批准鄒、鄧及徐的保釋申請。

條件包括不發表涉違國安言論

鄒幸彤、鄧岳君及徐漢光的保釋條件包括1000元至1萬元現金、不准離港、交出所有旅遊證件、不准接受媒體訪問、不准發表有合理理由被視為違反國安法或危害國家安全罪行的言論、不准作出可能危害國家安全的行為或罪行等。

羅官後來表示，為了「一視同仁」，亦批准梁錦威及陳多偉以相同條件保釋。

鄒幸彤自行陳辭稱，堅信支聯會成立32年來沒有違反國安法，她不知道如何界定言論會否干犯國安法，她亦不接受有損言論自由的保釋條件，表明會撤銷保釋（revoke bail）。

官拒撤保 指自行決定外出否

梁錦威的代表律師則稱，梁作為葵青區議會主席，職責包括接受傳媒訪問，所以他不會接受限制言論自由的保釋條件，願意撤銷保釋。

惟鄒梁兩人的撤銷保釋申請遭拒絕，羅官形容被告現在是「自由人」，可以自行決定是否簽紙外出。案件押後至明年1月25日，作第2次審前覆核。

【案件編號：WKCC3633/21】

相關字詞﹕保釋聆訊 陳多偉 梁錦威 鄧岳君 徐漢光 鄒幸彤 支聯會常委 港區國安法

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