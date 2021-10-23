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IT界立選種票 11人最多囚1年 涉的總5幹事 官：36票影響不大但損廉潔

【明報專訊】2016年立法會資訊科技界選舉賄選及種票疑雲，的士司機從業員總會（的總）5名幹事（連同早前已判刑一名幹事），涉誘使親友及朋友參與種票，案中11人分別被控串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人等罪，昨在區域法院被判囚6星期至12個月不等（見表）。法官判刑時稱，該選舉中兩名候選人得票有很大差距，本案涉及的36票所佔比例不高，對選舉影響不大，但影響選舉廉潔，並下令案中收取利益的6人須向法庭繳交700至1000元。

認罪的7人為李為民、楊耀鴻、潘秀芳、雷亞福、雷偉芳、雷敬賢、陳琪南，早前已分別承認串謀詐騙、串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人，以及在選舉中作出舞弊行為接受利益罪。雷偉芳及雷敬賢，分別為雷亞福的妹妹及兒子；陳琪南為雷偉芳丈夫的姐夫。

酬千元籲投「唔係莫乃光嗰個」

的總李為民主要角色 刑期較重

另外4人陳永鏗、郭家健、林澤謙及吳嘉浩為雷敬賢的朋友，他們經審訊後被裁定一項在選舉中作出舞弊行為接受利益罪名成立。此外，雷亞福、雷偉芳、雷敬賢、陳琪南、陳永鏗及吳嘉浩須分別向法庭繳交案中收取的利益。

法官勞潔儀判刑時稱，首被告李為民在的總具主要角色，須判處較重刑期。其求情指，他只是希望政治理念相同的候選人勝出。至於楊耀鴻及潘秀芳則是聽取李為民的指示行事。勞官續稱，雷亞福的妹妹雷偉芳及兒子雷敬賢，是因為信賴雷亞福，沒有防備之心而犯案。

4人不認罪較輕判 官信貪小便宜

勞官指出，不認罪的陳永鏗、郭家健、林澤謙及吳嘉浩4人，其求情信表示非常後悔，勞官相信他們是貪小便宜犯案，為單一事件，可判處短期監禁。

案情指2016年楊耀鴻應李為民邀請，研究讓的總會員在功能界別投票，發現成為IEEE會員後，可登記成為資訊科技界選民。

雷亞福指示妹妹雷偉芳登記成為選民及按指示投票，以獲取1000元。雷偉芳邀請親屬參加，包括陳琪南。雷敬賢則邀請4名朋友參與，從中抽佣150元，指示成員投票給「唔係莫乃光嗰個」。投票日前，李為民發信息予楊耀鴻、雷亞福及雷偉芳，呼籲他們投票給候選人楊全盛。

【案件編號：DCCC 707/19】

相關字詞﹕區域法院 的士司機從業員總會 種票 串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人 資訊科技界功能界別 2016年立法會選舉

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