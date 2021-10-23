產婦分娩死亡案 專家證人：醫生未按世衛標準停催產素 釀悲劇

事主梁金笑2016年11月28日誕下38周足月女嬰後，延至30日凌晨死亡。伊院病理科顧問醫生卓華引述驗屍報告稱，事主肺部血管內發現胎兒黏液及鱗狀細胞，證明羊水進入事主循環系統，推斷她有羊水栓塞；而事主子宮無穿孔、子宮頸傷口無破裂，顯示非產後大量出血。

事主當日見紅入院時，院方檢查胎兒心跳一度減慢，故為她引產。港大及中大醫學院榮譽教授、專家證人勞子僖作供稱，事主胎兒曾被臍帶纏頸，可能致胎心異常，若經超聲波發現臍帶纏頸，而情况未再發生，則毋須催產。勞續引用研究稱，催產素令羊水栓塞機率增1.5至5.6倍，事主分娩時使用的真空吸引術亦增加相關風險1.9至36倍，推斷事主可能因催產及分娩時子宮受壓，致宮頸擴張過快，增加宮頸破裂風險，令羊水透過血管撕裂進入血液，出現羊水栓塞。

多羊水栓塞病徵 「有用腦」不會誤診

他又引用世衛建議，子宮收縮頻率達每10分鐘4次時應停用催產素，惟院方在事主宮縮頻率達5至6次時仍未停用，形容「悲劇可以完全避免發生」。

另外事主生產後13分鐘出現休克，當時被診斷為產後大量失血。勞認為，事主接受輸血後，血紅素維持正常，反映輸血足以補充失血，大量失血之診斷未能解釋事主為何短時間內休克；事主先後嘔吐、休克及胸口痛，均是羊水栓塞病徵，若主診婦產科醫生「有用過個腦嘅話」，亦會有不同診斷。

勞子僖亦不認同早前數名伊院醫生所指，即使診斷為羊水栓塞，仍不改變輸血等支援治療。他認為應集中保持事主心肺功能，避免她因血液缺氧等致器官衰竭，批評院方僅針對為事主止血，未有顧及缺氧問題。

伊院醫生：指引參考各地 較寬鬆

時任伊院婦產科顧問醫生陳從心則表示，超聲波並非入院恒常檢查，超聲波檢查亦不能排除因胎兒窘迫致胎心減慢，故仍會建議催產。陳從心解釋，院方當時指引是宮縮頻率達6次才減用催產素，而該指引參考各地不同指標，「比較寬鬆一啲」，亦考慮伊院實際情况釐定。聆訊下周一再續。

【案件編號：CCDI-710/2016】

（死因研訊）