從港赴澳門隔離後 7日內不得去內地

稱有人經澳北上縮檢疫 工聯料堵漏

陳秀欽稱，港人到澳門一向只需到指定檢疫酒店隔離14日，而到珠海或深圳則需14日檢疫酒店隔離及7日居家隔離，若在內地無固定居所的旅客等則需在酒店隔離21日。她說，得知過去幾個月有港人嘗試透過到澳門隔離14日，獲得「綠碼」後坐船從蛇口入境深圳而毋須再隔離，變相減少隔離7天。不過，她形容只有少數人採用這個方法，大部分人仍選擇經過深圳灣口岸入境內地。

陳稱，過往並無推廣市民用此方法入境內地，形容這次澳門及內地是堵塞了漏洞，「覺得無奈啦，但內地這麼大，這麼多省市，其實堵塞漏洞都沒有錯」。

下月赴泰免檢疫 回港隔離21日

另外，泰國政府宣布11月1日起容許來自香港、中國、新加坡以及英美等46地、已接種新冠疫苗的旅客，只要持出發前72小時內病毒檢測陰性證明，入境後不用檢疫。惟港府將泰國列為「高風險」，從泰國抵港者須於指定酒店檢疫21天、其間檢測6次，其後7天自行監察，以及抵港第26天強制檢測。

香港外遊旅行團代理商協會主席蘇子楊稱，泰國雖是港人外遊熱點，但受返港檢疫影響，加上不少香港留學生計劃趁聖誕假期回港，現時指定檢疫房間供應緊張，旅遊業界無足夠誘因組織泰國旅行團。他冀政府適時更新「高風險」地區名單，研究調節已打針港人的隔離日數。

（新冠疫情）