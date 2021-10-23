船員復陽 公海遊「海洋光譜號」停航21日

機組人員澳洲確診 映灣園強檢

昨日兩宗新增個案包括一名從馬爾代夫經多哈乘抵港的31歲女子，她已打牛津-阿斯利康疫苗（AstraZeneca）。另一名從菲律賓抵港的43歲外傭在竹篙灣確診，她5月和6月在菲律賓打了兩劑科興。此外，一名居於映灣園3期悅濤軒9座的45歲男機組人員從本港抵達澳洲後確診，衛生防護中心稱，病人10月16日在港檢測陰性，21日往澳洲後驗出陽性，他在港住的大廈昨納入強制檢測。

此外，皇家加勒比國際郵輪旗下「海洋光譜號」原定前晚在啟德郵輪碼頭出發「公海遊」，開船前一名船員在例行檢測呈初步陽性，懷疑復陽，已登船約1000人全被安排離開。衛生防護中心昨表示，患者為來自印尼的40歲男船員，CT值大於30，入院後檢測陰性，抗體陽性，與復陽個案脗合。中心稱，已登上郵輪視察衛生情况，正追蹤接觸者及安排密切接觸者檢疫，亦已要求郵輪停航21日，11月11日才可重新接待旅客。

根據船期，「海洋光譜號」原定明日再出發公海遊，本報昨向郵輪公司查詢最新安排，至截稿前沒回應。

何栢良倡當局准船員打第三針

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，船員有檢測結果前已有約千名乘客上船，若可理順安排，確保船員有檢測結果才安排乘客上船，事件就不會發生。他又說，當局可考慮讓船員打第三針。

（新冠疫情）