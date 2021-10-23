港聞

港聞二

船員復陽 公海遊「海洋光譜號」停航21日

【明報專訊】本港昨增兩宗新冠病毒輸入個案，均已打疫苗，包括一名在菲律賓打科興的外傭在竹篙灣檢疫中心確診。此外，皇家加勒比國際郵輪旗下「海洋光譜號」一名船員定期驗出對病毒呈陽性，衛生防護中心昨稱，其病毒數值（CT Value）大於30，入院後病毒檢測陰性，抗體陽性，當局認為與復陽個案脗合，並要求郵輪停航21日。

機組人員澳洲確診 映灣園強檢

昨日兩宗新增個案包括一名從馬爾代夫經多哈乘抵港的31歲女子，她已打牛津-阿斯利康疫苗（AstraZeneca）。另一名從菲律賓抵港的43歲外傭在竹篙灣確診，她5月和6月在菲律賓打了兩劑科興。此外，一名居於映灣園3期悅濤軒9座的45歲男機組人員從本港抵達澳洲後確診，衛生防護中心稱，病人10月16日在港檢測陰性，21日往澳洲後驗出陽性，他在港住的大廈昨納入強制檢測。

此外，皇家加勒比國際郵輪旗下「海洋光譜號」原定前晚在啟德郵輪碼頭出發「公海遊」，開船前一名船員在例行檢測呈初步陽性，懷疑復陽，已登船約1000人全被安排離開。衛生防護中心昨表示，患者為來自印尼的40歲男船員，CT值大於30，入院後檢測陰性，抗體陽性，與復陽個案脗合。中心稱，已登上郵輪視察衛生情况，正追蹤接觸者及安排密切接觸者檢疫，亦已要求郵輪停航21日，11月11日才可重新接待旅客。

根據船期，「海洋光譜號」原定明日再出發公海遊，本報昨向郵輪公司查詢最新安排，至截稿前沒回應。

何栢良倡當局准船員打第三針

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，船員有檢測結果前已有約千名乘客上船，若可理順安排，確保船員有檢測結果才安排乘客上船，事件就不會發生。他又說，當局可考慮讓船員打第三針。

（新冠疫情）

相關字詞﹕復陽 海洋光譜號 郵輪公海遊 輸入個案 新型冠狀病毒

上 / 下一篇新聞

綠置居貨尾重售 青富苑價微升 實呎多不足200 房會委員料滯銷籲降出售門檻
綠置居貨尾重售 青富苑價微升 實呎多不足200 房會委員料滯銷籲降出售門檻
租置回收單位 最平14.4萬
租置回收單位 最平14.4萬
紅磡駁金鐘 東鐵過海段最快6月開通
紅磡駁金鐘 東鐵過海段最快6月開通
公院下月須掃安心 政黨轟削生存權 涵蓋急症室 「不影響緊急服務」即須用
公院下月須掃安心 政黨轟削生存權 涵蓋急症室 「不影響緊急服務」即須用
社協：八九成無家者沒智能電話 無法用公共服務
社協：八九成無家者沒智能電話 無法用公共服務
從港赴澳門隔離後 7日內不得去內地
從港赴澳門隔離後 7日內不得去內地
港深醫院覆診支援延長 資助上限增1000人幣
港深醫院覆診支援延長 資助上限增1000人幣
產婦分娩死亡案 專家證人：醫生未按世衛標準停催產素 釀悲劇
產婦分娩死亡案 專家證人：醫生未按世衛標準停催產素 釀悲劇
IT界立選種票 11人最多囚1年 涉的總5幹事 官：36票影響不大但損廉潔
IT界立選種票 11人最多囚1年 涉的總5幹事 官：36票影響不大但損廉潔
支聯案准保釋 鄒幸彤拒言論受限申撤保
支聯案准保釋 鄒幸彤拒言論受限申撤保
美歐關注區議員被DQ 外交部：合理合法
美歐關注區議員被DQ 外交部：合理合法
灣仔暴動案8人脫罪 律政司上訴 官指「時間緊迫」 促控方簡化呈述書
灣仔暴動案8人脫罪 律政司上訴 官指「時間緊迫」 促控方簡化呈述書
Lunch哥六旬婦商場示威 盤問下保安認管理處容許
Lunch哥六旬婦商場示威 盤問下保安認管理處容許
湯家驊狄志遠結盟戰立會 稱非合併 綱領：維護一國兩制 塑造普選條件
湯家驊狄志遠結盟戰立會 稱非合併 綱領：維護一國兩制 塑造普選條件
選委選舉報告認多環節出錯 勞工界20票點99分鐘 「凌晨疲累」
選委選舉報告認多環節出錯 勞工界20票點99分鐘 「凌晨疲累」
立會改議規 流會缺席議員扣薪一日
立會改議規 流會缺席議員扣薪一日
選委會名冊公布 7當然委員換人
選委會名冊公布 7當然委員換人
少女做荷官 有售大麻 最大4000呎 警搗9賭場式賭檔拘137人
少女做荷官 有售大麻 最大4000呎 警搗9賭場式賭檔拘137人
集團招青少年收數 訛稱淋「汽水溝水彩」可避刑責
集團招青少年收數 訛稱淋「汽水溝水彩」可避刑責
繼聯合學生會解散 中大善衡學生會總辭
繼聯合學生會解散 中大善衡學生會總辭
校內打羽毛球 英華小學家長猝死
校內打羽毛球 英華小學家長猝死
陳肇始：研設指定吸煙區 沒回應加煙稅否 稱降吸煙率需「多管齊下」
陳肇始：研設指定吸煙區 沒回應加煙稅否 稱降吸煙率需「多管齊下」
通過引海外醫生 中大醫學院院會失望 張宇人籲「講少啲政治」
通過引海外醫生 中大醫學院院會失望 張宇人籲「講少啲政治」
網購匯兌騙案最多失28萬 事主包括律師 主腦骨幹被捕
網購匯兌騙案最多失28萬 事主包括律師 主腦骨幹被捕
前空少為興趣收藏4槍囚4年 官：因港現况 刑罰需具阻嚇性
前空少為興趣收藏4槍囚4年 官：因港現况 刑罰需具阻嚇性
悼殉職警 蕭澤頤讚揚「引領警隊永葆初心 忠誠勇毅」
悼殉職警 蕭澤頤讚揚「引領警隊永葆初心 忠誠勇毅」
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】工聯會智庫倡增官員幕僚 麥美娟：唔係為我哋搵出路
【Emily】工聯會智庫倡增官員幕僚 麥美娟：唔係為我哋搵出路
【Emily】「羅志光」醜聞衝擊香港？ 政府籲提防詐騙廣告
【Emily】「羅志光」醜聞衝擊香港？ 政府籲提防詐騙廣告
【Emily】《早辰．早晨》告別 港台改播中共紀錄片
【Emily】《早辰．早晨》告別 港台改播中共紀錄片
【Emily】獄中無電腦 都大光碟寄劉頴匡學習
【Emily】獄中無電腦 都大光碟寄劉頴匡學習
【Emily】小鐵漢去迪士尼 母：童話式結局
【Emily】小鐵漢去迪士尼 母：童話式結局