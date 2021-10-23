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社協：八九成無家者沒智能電話 無法用公共服務

【明報專訊】使用「安心出行」需智能電話，社區組織協會表示，無家者當中或只有一兩成人有智能電話，很多人甚至沒電話，但他們不時要到社署、民政事務處等政府場地，新措施或令他們感被留難，影響使用臨時避寒中心等政府設施的意欲。

或感留難 損用避寒中心意欲

社協社區組織幹事薛錦屏昨在港台節目《千禧年代》稱，無家者在公園睡覺，容易遺失個人物品，故很多人都無電話，即使有電話也未必是智能電話，據其觀察，無家者當中或只有一兩成人有智能電話，無智能電話者無法使用安心出行。她又說，無家者年紀較大，平均約50至60歲，即使有智能電話亦未必懂使用，平時多數「填紙仔」。

薛錦屏表示，無家者不時要到政府場地，例如要到社署申請社會福利，到民政署辦理手續，或到法庭處理案件等，夏季經常到圖書館，也會到體育館洗澡，若不用安心出行便無法進入，或影響其健康，也可能影響他們使用臨時避寒中心的意欲。

政府前日稱會因情况豁免部分人使用安心出行，薛錦屏說，若臨時避寒中心的保安認得無家者、讓他們不用安心出行都可入內當然好，但部分無家者或首次進入臨時避寒中心，保安或難以核實其身分，若措施造成不便，他們或感到被留難，更抗拒進入政府部門或使用政府設施。

社署：按運作需要

本報昨向民政事務總署和社署查詢，除兒童和長者，沒電話者和無家者可否豁免用安心出行，兩個部門均稱，會按運作需要、實際情况和服務對象等因素制訂相關安排。

（新冠疫情）

相關字詞﹕防疫 強制 創科局 安心出行 無家者

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